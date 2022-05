Teplice se řítí do barážového maléru, ztrácejí už čtyři body

„Teď jedeme do Karviné, musíme vyhrát, a pak by se vidělo, jak dopadnou další výsledky. Šance se zmenšila, ale dokud nějaká je, musíme o ni bojovat,“ nevzdává se teplický kouč Jiří Jarošík.

Duel rozhodla jediná trefa jabloneckého Kubisty, pro Teplice mohl zápas ovšem vyznít ještě mnohem hůř. Hlavně ve druhé půli je od debaklu zachraňoval skvělý Grigar.

Skláři mohli udeřit jen jednou, tutovku však promarnil Žák. „Věděli jsme, že dnes je to pro nás rozhodující zápas. Soupeř dobře bránil, nemohli jsme se tam dostat ani vysokými míči, ani kombinací. Takové zápasy nejsou jen o fotbale, Jablonec byl dnes lepší, v útoku i v obraně mnohem důraznější,“ uznal Jarošík.

Jablonec je po druhé výhře za sebou třináctý, čtyři body před patnáctými Teplicemi. Svou premiérovou trefou v sezoně zařídil hostům tři body defenzivní záložník Vojtěch Kubista.

„V minulé sezoně jsem dal pět gólů, v této jsem byl spíš namočený do našich inkasovaných branek, než že bych ohrozil soupeřovu bránu. V lepší moment jsem to asi prolomit nemohl,“ zářil Kubista. Jablonecký odchovanec v 28. minutě naběhl zleva do pokutového území a přes skluzujícího stopera Jana Shejbala protlačil zblokovaný míč do sítě. Trenér Jiří Vágner to po utkání komentoval tak, že Kubista skóroval „po jablonecku“.

„Nejeden fanoušek fotbalu si asi všiml, že nejsem zrovna nejtechničtější typ hráče. Takže si děláme srandu, že jsem prošel jabloneckou akademií a snažím se řešit tyhle situace silou a soubojovostí,“ usmíval se Kubista. „Na druhou stranu, kdybych tam nešel a nesnažil se zakončit, tak gól nepadl.“

Jenže padl a Jablonec nakročil k záchraně. „Povedl se nám další krok k našemu společnému cíli, máme záchranu nadále ve svých rukách. Poslední krok bude nejtěžší, ale chceme to rozhodnout už v úterý doma proti Bohemians,“ přeje si Jiří Vágner, který po konci trenéra Petra Rady povýšil v Jablonci z pozice asistenta na prozatímního hlavního kouče.

Teplicím k úspěchu nepomohl ani návrat uzdravených Fortelného, Trubače a Shejbala do sestavy. „Sice se tři hráči vrátili, ale pořád další tři chybí. A je to znát. Každý hraje na své možnosti, někdo na to má víc, někdo méně, tak to prostě je. Dneska jsem viděl snahu, kluci bojují, ale když se tam nedostaneme standardkou ani nákopem, je to těžké. I tak jsme si vytvořili tři čtyři šance, ale když nedáte gól, nemůžete uspět,“ ví Jarošík.

Odevzdaný tým ale nevidí, byť situace Teplic je kritická. „Teď se to láme. Hraje se o všechno, budeme bojovat až do konce,“ slibuje kouč.