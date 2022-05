Chceme být mimo dvě barážová místa, burcuje jablonecký obránce Martinec

V minulém utkání fotbalisté FK Jablonec přeťali černou sérii jedenácti zápasů bez vítězství a doma po dlouho neviděném kvalitním výkonu porazili poslední Karvinou 2:0. Tým už nevedl po předchozí domácí blamáži s Pardubicemi odvolaný trenér Petr Rada, ale dosavadní asistenti Jiří Vágner s Tomášem Čížkem, kteří hned zažili vítěznou premiéru.

Díky výhře odvrátili Jablonečtí hrozbu přímého sestupu, ke kterému odsoudili právě karvinský tým, ale v závěrečných třech kolech potřebují ještě zažehnat další výstrahu v podobě nevyzpytatelné baráže o udržení v nejvyšší soutěži, do níž spadnou celky na 15. a 14. příčce.

Jablonec je aktuálně třináctý, tedy mimo baráž, a dnes bude bojovat o další veledůležité body v Teplicích, které mají o bod méně a v nesmírně vyrovnané tabulce jsou čtrnácté. „K zápasu s Teplicemi musíme přistoupit úplně stejně jako ke Karviné. Ten zápas musíme zvládnout stejným přístupem a stejnou vůlí a odhodláním. Musíme se tlačit do brány, abychom byli úspěšní nahoře v koncovce. Důležitá bude i hra do defenzivy. Proti Karviné jsme udrželi vzadu nulu a bylo by dobré to teď zopakovat,“ přeje si Jiří Vágner, který je nyní vedený jako hlavní kouč Jablonce.

Výjimečnou důležitost dnešního zápasu na stadionu Na Stínadlech vnímá i teplický trenér Jiří Jarošík. „Jablonec má za sebou změnu trenéra a hned první zápas mu to přineslo efekt. Možná z hráčů spadla deka a budou psychicky nahoře. Podle mě to bude v sobotu jeden z nejdůležitějších zápasů této sezony. Nemůžeme nechat Jablonec vyhrát,“ velí Jarošík.

Před týdnem nastartoval jablonecký tým ke kýženému vítězství nad Karvinou svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži stoper Jakub Martinec, který naznačil, co se změnilo v kabině po konci kouče Rady. „Něco jsme si vyříkali, těch zaváhání předtím už bylo strašně moc. V kabině padla nějaká slova, jak by to mělo fungovat a jaký by měl být náš přístup. Někdo si k tomu něco řekl, někdo jen poslouchal. Potřebovali jsme k tomu líp přistoupit v tréninku a to byl asi ten klíč. Nastavili jsme si hlavu tak, že to musíme zvládnout, že jiná cesta už není. Čekají nás další tři zápasy a věřím, jsme schopni všechny zvládnout v náš prospěch. Náš cíl je jasný, být mimo dvě barážová místa,“ tvrdí jablonecký obránce Jakub Martinec.