PONEDĚLNÍK: Plavšič, Čihák, Pech, to byly góly. Co Vrba a Baník?

Dokolečka dokola. V trenérech to však nebude. Jen za posledních sedm let je Vrba desátým nešťastníkem na lavičce Sparty. Jestli tedy chyba nebude spíš v tom, kdo trenéry vybírá a určuje celkovou sportovní koncepci klubu.

Měl by zodpovědnost vyvodit sportovní ředitel Tomáš Rosický? Nebo někdo jiný? Nebo ji zase nevyvodí nikdo? Stačí vyhodit trenéra a jedeme dál?

Nebo vy snad navzdory ekonomické síle klubového majitele Daniela Křetínského vidíte světlo na konci tunelu?

Peníze nejsou vše. Obklopit se správnými lidmi a hlavně jim pak vydržet do toho příliš nemluvit, není snadné.

Řez by se měl dotknout i kádru, ze kterého kvalitou vybočují dlouhodobě snad jen Hložek s Hanckem.

Odvolání Vrby symbolicky po výbuchu v Plzni, kterou dovedl ke třem titulům a Lize mistrů, nebylo překvapivé, ač s ním v lednu Sparta prodloužila smlouvu do léta 2023.

Šanci na titul ztratila však už po bezkrevném výkonu v Olomouci, což stvrdila domácí remízou proti hradeckému nováčkovi. Chvílemi i Vrba působil na lavičce bezradně.

I tak s ním byla Sparta ve hře o titul nejdéle za poslední roky. Vzpomínat může na vítězství v derby nad Slavií či postup do skupiny Evropské ligy, leč vítězný duch a pravidelný dominantní herní projev na Letnou nedokázal vrátit. A neloučí se ani s trofejí za domácí pohár; počasí finále se Slováckem odložilo a Vrba už ho - na rozdíl od Limberského rozlučky v Plzni - nestihne.

Na Plzeň jeho hoši nestačili, třebaže hráli půl hodinu přesilovku proti deseti, než sudí Černý chybně po druhé žluté kartě vyloučil i sparťana Krejčího mladšího. Především asistent na lajně Caletka měl vidět, jak Řezník ochotně padal...

Zkrátka zmar hostů se vším všudy. Viktoria zase ukázala, co ji zdobí celou sezonu - precizní defenzivní činnost mančaftu. Důležitou roli v ní hraje záložník Lukáš Kalvach, který drží strategický prostor před stopery, získává míče a hraje kolmo dopředu.

Proti Spartě ozdobil svůj 150. ligový start dvěma skvěle zahranými standardkami, po kterých skórovali Beauguel s Hejdou. Ač Kalvach nepatří mezi dynamické šestky, jeho ostatní herní vlastnosti jsou na takové úrovni, že by stály i za reprezentační pozvánku. A v šestadvaceti také přesun do ciziny.

Standardní situace má Plzeň parádní, zato Sparta je brání žalostně. Což je vidět i na výsledku. Viktorka má titul na dosah ruky pod vedením sparťanské legendy Michala Bílka, fotbalového pragmatika, za kterým mančaft jde.

Co Vrba a Baník?

Bude zajímavé sledovat, co náhlý konec Vrby ve Spartě udělá se šéfem Baníku Václavem Brabcem. Vytouženého kouče chtěl získat už v minulosti. Jenže teď už má být dohodnutý s Pavlem Hapalem.

Na zaváhání vedoucí Plzně netrpělivě čeká Slavia, která si poradila se Slováckem i díky úžasnému gólu Plavšiče ze 40 metrů poté, co brankář Nguyen špatně odhlavičkoval míč a nestihl se vrátit do branky.

Zpracování na prsa a prásk slabší nohou! Úžasný kop. Fotbal. Nguyen chyboval, ale zase ne nijak šíleně. Vyběhl, aby pomohl matadorovi Kadlecovi s naháněním Sora. Balon se však odrazil výš, než čekal, a pak hlavičkoval slabě jen před sebe.

Spíše než jeho kritiku bychom měli vyzdvihnout pohotovost a techniku Plavšiče. Na první gól za Slavii nezapomene. Celkově bylo fajn vidět zápas bez zbytečných faulů a častých přerušení...

Premiérové trefy jako od Zlatana

První trefa v sezoně se zase náramně povedla pardubickému stoperovi Filipovi Čihákovi. Ve stylu Zlatana ve výšce zpracoval těžký míč a pak akrobaticky vypálil. Wow!

Čihák pomohl týmu k důležité výhře nad sestupující Karvinou především výkonem vzadu. Východočeši děravou defenzivu zpevnili, v nadstavbě neinkasují, a proto míří za záchranou.

Krásný první ligový gól vstřelil mladoboleslavský obránce David Pech v bitvě o sedmé místo v Olomouci. Do halfvoleje se opřel ukázkově. Buďme rádi, že takové branky v lize vidíme. První gól sezony si na důležitou chvíli schoval také jablonecký Vojtěch Kubista, který zařídil tři body v Teplicích.

Vypadá to, že odvolání trenéra Rady bude mít kýžený efekt a Jablonec ligu udrží, aniž by musel do baráže.

Ostudná chyba sudí Adámkové

Těžko tipnout, jestli se do ní dostane ze druhé ligy Líšeň, jež skandálně přišla o remízu v Příbrami, když sudí Jana Adámková nepochopitelně v poslední minutě odpískala faul skórujícímu Jeřábkovi na brankáře.

Ne, šlapák vypadá opravdu jinak. Pokud někdo fauloval, pak gólman, který byl v souboji pozdě. Regulérní gól. Čistý zářez. A Líšeň klesla mimo barážová místa.

Pěkné ponedělí.