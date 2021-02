Pan Svědík je na vrcholu pyramidy, oceňuje Daníček náročného kouče

Ve středu jste zvládli v Jablonci přímý duel o třetí místo. Už jsou evropské poháry tématem v kabině?

Každý to má nastavené jinak. Zastávám podobnou taktiku jako trenér Svědík. Opatrnost, jít zápas od zápasu.

V čem je kouzlo letošního vzestupu Slovácka?

Týmovost, sehranost, kondiční připravenost. Největší podíl má realizační tým, který nás dobře nachystal na sezonu. Teď se to ukazuje na výsledcích.

Je architektem úspěchu trenér Martin Svědík?

On je na vrcholu pyramidy. Ale my vystupujeme všude jako tým. Tak se prezentujeme my hráči i realizační tým a vedení.

Jak se srovnáváte s jeho extrémní náročností?

Náročnost je opravdu velká, ale člověk se má pořád co učit a pořád se můžeme někam posouvat. Nemyslím si, že by tohle měl být náš vrchol technické, taktické, nebo kondiční připravenosti na zápas. Pořád se můžeme rozvíjet.

V čem se jeho náročnost nejvíce projevuje?

Co by mělo být normální - v maximálním přístupu k tréninkům. Někdo vynechá jeden posun, jeden sprint a hned dostane za uši. Soustředit se na tréninku na každou vteřinu. Docela hodně času strávíme u videa - jak před zápasem, tak po něm.

Vlastimil Daníček ze Slovácka v ligovém utkání v Mladé Bolelslavi.

A jak berete trenérovu pověstnou pověrčivost? Změnil domácí lavičku, po vašem uzdravení nechal kapitánskou pásku Michalu Kadlecovi.

Trenér to tak cítí. Je náš šéf. Před zápasem v Jablonci přišel za mnou a zeptal se mě, jestli s tím nebudu mít problém. Že je to z pověrčivosti. Nevadí mi to. Vystupujeme jako tým. Domluvili jsme se, že to takhle necháme. V Jablonci se vyhrálo, takže trenér to vyhodnotí tak, že to vyšlo. (úsměv)

Penalty už také nebudete kopat, když je teď stejně jako vy suverénně proměňoval Kliment?

To se uvidí, až nějaká přijde. Nebavili jsme se o tom, ale pokud budu na hřišti, chtěl bych si penaltu vzít. Když přijde ze střídačky jiný pokyn, tak ji předám. Hlavně, když padne gól a vyhrajeme. Řešit tyhle „maličkosti“, které by nás mohly rozhodit, nemá smysl. Jsem rád, že vítězíme, sbíráme tři body.

Bylo těžké naskočit do rozjetého týmu po měsíční přestávce?

Kondiční blok před návratem jsem měl náročný. Pak jsme to ladili do Příbrami. Půl hodinu, na kterou jsem nastoupil, jsem se rozdýchával a chytal zápasové tempo. V Jablonci už to bylo v pohodě.

Vy, jako slovácký patriot, který odehrál všech 225 ligových zápasů v mateřském klubu, si to musí užívat o to více, že?

Je to skvělé. Jediné, co mě mrzí, že nemůžeme slavit s fanoušky po zápase, radovat se s kotlem. To je třešnička na dortu, která k tomu patří. Ale jinak si to užívám úžasně, rodina má klid. Je to příjemné, ale je za tím spousta práce, dřiny a odříkání. Není to zadarmo. Vidíme, že se nám to vrací.

S Petrem Reinberkem jste v týmu od roku 2011. Jak se od té doby Slovácko proměnilo?

Z dlouhodobé perspektivy je to těžké hodnotit. Předtím jsem byl mladý kluk, fotbalově nevybouřený. Teď je můj pohled na fotbal jiný. Jsem vyzrálejší. I rozhovory s trenéry beru jinak, oni na mě mají jiný pohled.



Když trénoval Baník Bohumil Páník, chtěl vás prý získat. Jak blízko jste měl k přestupu do Ostravy?

Jelikož nemám manažera, tak kontakt od jiných klubů by musel přijít přese mě. Jednou nabídka přišla. Ano, bylo to z Ostravy. Ale rozhodl jsem se pokračovat tady. Jestli někdo kontaktoval klub, se ke mně nedoneslo.

Ale jeho zájem vás musel potěšit, ne?

Je příjemné, když o vás takhle trenér jiného klubu mluví a chtěl by vás do týmu.

Ze Slovácka by se vám těžko odcházelo, viďte?

Něco jsem tady zažil, teď tady máme super partu, dostavily se výsledky, takže to není vůbec k řešení. Slovácko miluji a zatím to vypadá, že to tak zůstane do konce kariéry.

V neděli hostíte Slavii. Půjdete do zápasu s mistrem sebevědomě, že ho můžete porazit?

Utkáme se s nejlepším týmem ligy. To je jednoznačné. Budeme chtít využít domácí prostředí. Půjdeme do utkání s pokorou a chutí zvítězit.

Teplický Jakub Mareš (vpravo) a Vlastimil Daníček ze Slovácka

Slavia bude mít v nohou čtvrteční zápas Evropské ligy v Leicesteru. Je to vaše výhoda?

Mají tak široký kádr, že to nebude hrát velkou roli.

Tipnete si, kdo Slavii naposledy v lize porazil?

Myslím, že my. (úsměv) Vzpomínám si, bylo to skoro přesně před rokem. Po zápase byla obrovská euforie. Vítězství nad Slavií, nad Plzní, na Spartě, nebo v derby se Zlínem řadím k top zápasům, které jsem ve Slovácku zažil.