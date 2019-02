Do fotbalové ligy se vrací zkušený stoper Beneš, posílí Olomouc

Třicetiletá někdejší opora Jablonce podstoupí ve středu na Andrově stadionu zdravotní prohlídku. „Dolaďujeme papírové formality. Je to na velmi dobré cestě,“ potvrdil Minář MF DNES.

S informací o transferu přišel jako první maďarský klub Szombathely, kde Beneš hostoval. „A nechtěli o zrušení hostování slyšet. Byl to daleko náročnější transfer než u toho chlapce z Balkánu, který nám nevyšel, i když jsem byli na všem dohodnutí,“ podotkl Minář s tím, že Sigma je na podmínkách přestupu s Vasasem domluvena.

Délku kontraktu však odmítl komentovat, dokud na něm nebude Benešův podpis. „Pevně věřím, že už nenastane žádná okolnost, která by zabránila tomu, aby byl naším hráčem,“ dodal Minář. „Vyhodnocovali jsme iks stoperů, ale pořád převažovalo, že chceme zkušeného hráče, který pravidelně hraje, a ještě to musíme napasovat do našich ekonomických podmínek. V poslední fázi se to zúžilo na tři jména.“

Výhodou Beneše je čeština, komunikace stopera je důležitý aspekt, a také adaptace na českou ligu. Z Jablonce odešel do Maďarska v létě 2017. V první lize odehrál 199 zápasů a vypracoval se mezi nejlepší stopery soutěže, jenže v dalším růstu hráče s jednou ledvinou přibrzdila zranění.

„Jednu ledvinu má od mládí. Do teďka ho to nijak nelimitovalo, tak nemám důvod věřit, že by v tom měl být problém,“ pokračuje Minář. „V Česku jednoznačně potvrdil, že je kvalitní stoper. A dlouho mimo nebyl.“

Ke středečnímu (17.00) přípravnému zápasu v Bratislavě, ve kterém bude Sigma prvním soupeřem Slovanu na novém stadionu na Tehelnom poli, Beneš ještě nenastoupí.

Olomouc zimuje v tabulce až čtrnáctá, získat zkušeného pravonohého stopera po bok nadějného leváka Jemelky byla pro ni priorita, neboť Štěrba, Kotouč ani Polom šanci nechytili. A teď by rád Minář posílil i ve středu pole.

„Potřebujeme tam zkvalitnit a přivést konkurenci. Dva tři tipy máme, ale nejvíc nás tlačila bota na stoperovi,“ uzavírá s úlevou.