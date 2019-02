Beneš v olomoucké premiéře zaujal, sobě však vynadal do dřeváků

A kdyby to snad divákům pro identifikaci nováčka přesto nestačilo, zařídil zbytek týmu pro Beneše na souboj s Ružomberkem (1:1) i kapitánskou pásku. „Je to tradice dát pásku novému hráči, aby byly peníze do kasy, no. Trošku jsem s tím počítal, ale možná naivně jsem doufal, že se tomu vyhnu,“ usmíval se třicetiletý hráč.

Důvodů ke spokojenosti měl víc, za odehraný první poločas ve stoperské dvojici s Romanem Polomem neměli jedinou slabší chvilku. „Jsem spokojený, je důležité, že jsme nedostali branku. I jako tým jsme hráli dobře, organizovaně a měli jsme docela dost šancí, škoda, že jsme nějakou neproměnili,“ zalitoval.

Sám k tomu měl blízko. Když v 35. minutě vypíchl za půlkou míč, projel s ním až před branku soupeře. „Otevíralo se mi to hezky, kluci mi tam odtahovali hráče a dovezl jsem to snad až na penaltu. Ale zakončil jsem to jak dřevák, příště to musím vyřešit lépe,“ drbal si Beneš hlavu.

Góly padaly až po přestávce, na trefu domácího Yunise, už pátou v přípravě, odpověděl Tandir. To už hrála Sigma v jiném složení i systému. V první půli Beneš zaujal jistotou v defenzivě i snahou řídit spoluhráče před sebou. „Jsme s trenérem domluvení, že bych měl přebírat úkol organizovat hru a měli by mě doplňovat i ostatní. Všichni z týmu musíme na hřišti komunikovat, aby všechno sedělo,“ připomíná.

Nejspíš si ani nepřipouští, jak velké naděje a očekávání do jeho výkonů v Olomouci vkládají. Sehnat zkušeného a rozehraného stopera, který okamžitě do týmu zapadne a vytáhne ho ze sestupových bažin, byla největší priorita vedení klubu. Na hřišti zalitém sluncem zanechal právě takový první dojem. „Doufám, že to byla zábava hlavně pro lidi a že jsme je všechny potěšili aspoň nějakou pracovitostí, když už ne góly,“ vyprávěl.

Když v poločase odcházel z tráv- níku, spokojeně si s ním plácnul i trenér Václav Jílek. „Síla ve vzduchu je u něj naprosto dominantní a ukázal, že i v rozehrávce může být platný. Začátek byl z jeho strany velmi dobrý,“ ocenil Jílek s vědomím, že šlo jen o jeden odehraný poločas. „Nechci ho moc přechválit. Ale pokud by takovým způsobem pokračoval v dalších zápasech, tak asi všichni uznají, že to bude velká posila, protože ten poločas zvládl naprosto precizně a bez problémů. Určitě přijdou těžší zápasy, těžší chvíle.“

Dobré dojmy zatím z prvních dnů v novém klubu posbíral i Beneš, který na Hanou přišel z maďarského Vasasu Budapešť. „Tým na mě působí zatím velmi pozitivně. Kluci chtějí hrát technický fotbal, jsou pracovití, takže doufám, že nám to vydrží a bude to vidět na výsledcích a že budeme sbírat body,“ věří.

Nic jiného by si na jaře nepřáli ani všichni z Androva stadionu.