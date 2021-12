Fotbalovou Plzeň chtějí dva zájemci. Prodej až příští rok, odejde Šádek?

„Na doporučení zástupců Deloitte jsme termín posunuli, byť jsme mohli mít vše už uzavřeno,“ poznamenal Šádek, generální manažer a od března majitel Plzně, v rozhovoru pro Deník.

Plzeňský šéf si na pomoc při hledání nového strategického partnera přizval zástupce poradenské společnosti Deloitte. Věří, že díky tomuto – v tuzemském prostředí nepříliš obvyklém – spojení může klub představit více zájemcům.

Mezi těmi vážnými jsou momentálně dva.

„Nerad bych to rozebíral do detailů, ale základní informace řeknu. Máme dvě konkrétní nabídky, zároveň se ozvalo v posledních týdnech několik dalších zajímavých zájemců. I ti stávající nás žádali o více času, u nových je to zřejmé,“ uvedl Šádek.

Z jeho prohlášení je cítit, že prodej Plzně nechce uspěchat. Že považuje za zásadní, aby ze zájemců vybral toho správného.

„Pro mne jde opravdu o zásadní rozhodnutí pro klub. Na jeho budoucnosti mi velmi záleží,“ pravil Šádek.

Plzeňský šéf měl mít údajně podmínku, že v klubu bude pokračovat i pod novým vlastníkem alespoň ve funkci generálního ředitele. Nyní to nicméně vyvrátil.

„Hloupá spekulace,“ reagoval. „Ve Viktorce budu strašně rád pracovat, pokud si to případný nový vlastník bude přát. Viktorka je součástí mého života. Na druhou stranu pokud o moji práci nový majitel nebude mít zájem, určitě nebudu klást osobní překážky, bude-li to pro klub nejlepší možná vize.“

Šádek hledá investora prakticky od března, kdy klub odkoupil od Tomáše Paclíka, který svůj krok vysvětlil výrazným omezením podnikatelských aktivit z osobních důvodů.

Plzeň vlastnil od roku 2010 a v jeho éře se z provinčního celku vypracovala mezi českou elitu. Pět titulů, tři postupy do Champions League... Zlatá éra.

Šádek svým převzetím klub zachránil, ale nedisponuje takovou ekonomickou silou. Musí mít jistotu silného vlastníka, který především uhradí náklady chod Viktorie. Na výplaty hráčů, realizačního týmu.

MF DNES a iDNES.cz dříve informovaly, že Viktoria jednala s americkými zájemci. Jedním z nich měla být rodina Platekových, která vlastní po Evropě několik klubů (Spezia, SönderjyskE, Casa Pia). Ve hře by mohla být i zámořská firma Genius Sport.

V říjnu se v souvislosti s prodejem fotbalové Plzně objevilo i jméno bývalého známého funkcionáře Františka Chvalovského, jenž měl podporovat švýcarského investora.

Nyní už bývalý sedmašedesátiletý bafuňář vládl českému fotbalovému svazu v době, kdy reprezentace slavila stříbro na Euru 1996. Kromě toho stál i za vzestupem Blšan, maloměsta, které působilo osm let v nejvyšší soutěži. Zároveň Chvalovskému kvůli úvěrovým podvodům z devadesátých let hrozilo deset let za mřížemi, díky amnestii prezidenta Václava Klause ovšem on ani jeho společníci žádný trest nedostali.

S jeho potenciálním návratem do českého fotbalu bylo ale spojeno několik otazníků, které hovořily spíš proti prodeji do „jeho“ rukou. Momentálně by mělo jít o nereálnou variantu.

Chvalovský před lety stál o pražskou Slavii. Sliboval, že sežene investory, pokud dostane klub téměř zadarmo. Neuspěl tehdy a s podobnou vizí se mu to spíš nepodaří ani nyní.

Plzeň hledá okamžitou ekonomickou stabilitu.