Prodej Plzně by měl být dokončený do startu jara. K Viktorii mají blíž Švýcaři

Informace, které MF DNES získala, hovoří o tom, že patří mezi dva nejžhavější zájemce. Dokonce by měli mít k nákupu akcií momentálně nejblíž.

A druhá varianta? Americká rodina Platekových, která vlastní po Evropě již několik fotbalových klubů. V jejím případě ale může být trochu problém v budoucím směřování klubu. Dosavadní plzeňské vedení totiž nadále touží po sportovním rozvoji Viktorie.

Jak probíhá prodej Viktorie Plzeň * 18. března 2021

Adolf Šádek kupuje klub od tehdejšího majitele Tomáše Paclíka za 4 miliony korun a zavazuje se plnit klubový rozpočet předem domluvenou částkou. Nezastírá, že bude pro klub hledat strategického partnera. * 15. září 2021

Na tiskové konferenci ke 110. výročí klubu Šádek přiznává, že by klub rád prodal. Tvrdí, že do konce roku bude obchod uzavřený. * 14. října 2021

Prodej Viktorie se řeší napříč médii. Hovoří se o čtyřech potenciálních zájemcích: Švýcarech zastoupených Františkem Chvalovským, americké rodině Platekových, datové firmě Genius Sports a jistých investorech z Blízkého východu. * 15. prosince 2021

V rozhovoru pro regionální Deník uznává Šádek, že do konce kalendářního roku už klub prodat určitě nestihne. Zároveň podle svých slov vylučuje, že jeho setrvání v klubu by bylo jednou z podmínek převodu akcií na budoucího majitele. Zmiňuje dvě konkrétní nabídky, identitu zájemců ale neodhaluje.

Proč už prodej není hotový, když chtěl mít dosavadní majitel Adolf Šádek jasno do konce roku?

Podle zdroje MF DNES z fotbalového prostředí Švýcaři na transfer až příliš spěchali, Platekovi si zase nechávali čas na rozmyšlenou. Momentálně už se nikam nehrne ani Plzeň, jež se nehodlá s prodejem ani přes své jisté finanční trable ukvapit.

Z dostihu o koupi Plzně odstoupila technologická firma na shromažďování sportovních dat Genius Sports, u které zůstalo u oťukávání a dotazů. Na skutečné jednání však údajně nikdy nedošlo.

Šádek by měl zůstat

Ačkoliv klubový majitel Šádek popřel, že si dává za podmínku prodeje své další setrvání ve Viktorii, je krajně nepravděpodobné, že by se jej noví držitelé akcií hodlali zbavit. Plzeňský boss má dobré vztahy s městem, navíc disponuje perfektní znalostí zdejšího prostředí, kterou by zahraniční investor postrádal.

„Zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že si to tam postaví celé sám,“ sdělil zdroj MF DNES.

Ve hře není varianta, že by se do vedení postavil sám František Chvalovský, pokud by Švýcaři klub skutečně koupili. Bývalý majitel Blšan, někdejší nejmocnější muž českého fotbalu a podnikatel, kterého od pobytu ve vězení zachránila až prezidentská amnestie Václava Klause, je jen prostředníkem.

Neopakoval by se tak kupříkladu slávistický scénář, kdy si čínští investoři dosadili do čela pražského celku Jaroslava Tvrdíka.

„Nikdo nepřijde do Česka jen tak a neřekne si, že koupí Plzeň. Není to ale o tom, že osoba, která prodej zprostředkovává, bude pak v klubu rozhodovat,“ prozradil zdroj z fotbalového zákulisí.

Finální řešení? Snad do února

Momentální Šádkova představa by údajně měla být taková, že by se klubu rád „zbavil“ do startu jarní části Fortuna ligy čili do 5. února. Do konce roku už se situace zřejmě příliš neposune, intenzivnější jednání by měla být na programu až během ledna.

I loni se prodej Viktorie řešil v prvním kvartálu. Tehdy se s fotbalovým prostředím loučil Tomáš Paclík a Šádek svou investicí klub zachránil. Okamžitě ale věděl, že dlouhodobě pětinásobného českého mistra financovat nezvládne, a tak začal hledat možnosti, jak jej zabezpečit. První zmínky o švýcarských zájemcích se objevily před polovinou října, nezdálo se však, že by byli favoritem na získání klubových akcií. Nyní se situace obrátila.

Viktoria je nyní žhavějším zbožím než před začátkem ročníku, po herní stránce totiž zvládla ligový podzim nad očekávání dobře.