Kdo chce koupit Plzeň? Hlásí se i Chvalovský, k dohodě je ale daleko

S informací o švýcarských zájemcích přišel ve čtvrtek jako první Deník Sport.



Podle zdrojů MF DNES postupovala jednání s americkou rodinou Platekových, která vlastní po Evropě několik klubů, zdárně. Zámořští kupci měli přislíbit, že do Viktorie napumpují v následujících čtyřech letech v součtu 600 milionů korun.

Nyní mají však zdatného konkurenta. Vlastně jich je několik. Kromě Švýcarů by měla být ve hře i americká firma Genius Sport, která sídlí v Londýně.

Zpátky ale ke Švýcarům, kteří mohou být díky Františku Chvalovskému pro české prostředí nejbližší variantou.

Nyní už bývalý sedmašedesátiletý bafuňář vládl českému fotbalovému svazu v době, kdy reprezentace slavila stříbro na Euru 1996. Kromě toho stál i za vzestupem Blšan, maloměsta, které působilo osm let v nejvyšší soutěži. Zároveň Chvalovskému kvůli úvěrovým podvodům z devadesátých let hrozilo deset let za mřížemi, díky amnestii prezidenta Václava Klause ovšem on ani jeho společníci žádný trest nedostali.

Vrátí se kontroverzní funkcionář do českého fotbalu zpátky?

Současný plzeňský boss Adolf Šádek nového investora pro Viktorii intenzivně hledá. Generální manažer klub odkoupil letos v březnu od Tomáše Paclíka, jenže nedisponuje takovou ekonomickou silou, které by pro pětinásobného českého mistra bylo třeba.

„Můžu potvrdit, že se to (prodej klubu) děje, ale konkrétnější být nemůžu. Cílem je, aby byl klub stabilní a zdravý,“ pronesl Šádek před měsícem na tiskové konferenci k oslavám výročí.

Šádek také prozradil, že vstup nového mecenáše by měl být dokončený do závěru kalendářního roku. Jenže podle informací MF DNES jednání v tak pokročilém stádiu nejsou.

„Není hotovo ani na padesát procent, zatím je to jen oťukávání,“ sdělil zdroj z fotbalového zákulisí.

A zvlášť v souvislosti s Františkem Chvalovským mohou nastat potíže. Nejde totiž o první případ, kdy projevil zájem o nákup velkého českého klubu.

Před lety stál o pražskou Slavii. Sliboval, že sežene investory, pokud dostane klub téměř zadarmo.

A neuspěl.

Podobný přístup nepřichází u Viktorie v úvahu. Kupec bude muset za akcie zaplatit zhruba osm milionů eur (203 milionů korun), k tomu by měl klubovou kasu ročně dotovat minimálně 130 miliony korun.

Plzeňský klub potřebuje co nejdříve získat jistotu. V první řadě musí mít na hráčské výplaty, případné nákupy posil jsou momentálně až druhořadé.

Že Viktoria aktuálně vede ligu, je pro ni hřejivé, nicméně neodpovídající realitě. Pokud klub rychle nezíská ekonomickou stabilitu, může následovat poměrně rychlý pád tabulkou.

Jasné by ale mělo být, že prozatímní majitel v klubu zůstane. Šádek by si rád udržel svou funkci generálního ředitele, což může být jednou z podmínek prodeje. „Pro Viktorii jsem se skoro narodil, cílů a snů chci dosáhnout tady. Touhu vítězit mám pořád v sobě,“ prohlásil.