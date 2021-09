Boss Šádek prodává Viktorii. Investor by měl klub převzít do konce roku, tvrdí

Posléze už přešel na vážnější notu. Potvrdil, že majitelem klubu už dlouho zřejmě nebude. Nový investor, pravděpodobně ze zámoří, by měl Viktorii převzít do konce roku.



Plzeňský klub toho zažil už hodně. Na co vzpomínáte nejraději?

Myslím si, že sto deset let je významné jubileum. Když se zpětně ohlédnu za klubovou historií, tak samozřejmě vidím řadu osobností, nespočet velkých zápasů a mnoho úspěchů. Musím říct, že když jsem do Viktorky přicházel, tak jsem měl velké sny a obrovské cíle. Velkým úsilím a pracovitostí všech lidí v klubu se mi většina už skoro naplnila. Zápasy Ligy mistrů, oslavy titulů, vyřazovací části Evropské ligy... Neskutečně silné momenty.

Jakou budoucnost nyní Viktorii přejete?

Bude to nesmírně těžké, ale rád bych, aby byl klub stejně úspěšný jako v posledních letech.

Máte nějaký sen, který stále ještě nosíte v hlavě?

Je to jednoduché. Když si sen splním, tak si vždy uvědomím, že bych si ho rád splnil ještě jednou. Některé bych tedy rád zopakoval, navíc je spousta věcí, kterých se nám ještě docílit nepodařilo. Neměli jsme double, nevyhráli jsme ligu třikrát za sebou. Jsou to odvážné sny, ale to byly i ty předtím. Dodnes vidím výraz Davida Limberského, když jsem mu říkal, že bychom tu chtěli hrát poháry. Je toho ještě dost, čeho se dá dosáhnout.

Je klub ekonomicky zajištěný, aby mohl nadále konkurovat Slavii a Spartě? Hovoří se o finančních potížích...

Že jsme schopní sportovně konkurovat, jsme viděli o víkendu. Přesně proto probíhá proces vstupu nového investora, popřípadě vlastníka, aby Viktorka byla nadále silná a schopná se nadále rozvíjet. Chceme být moderní klub, který vychová hráče jak pro náš tým, tak pro potřeby reprezentace. I kvůli tomu to prosakuje v médiích. Můžu potvrdit, že se to děje, ale konkrétnější být nemůžu. Cílem je, aby byl klub stabilní a zdravý.

Jak dlouho může proces převzetí klubu trvat?

Jsem přesvědčený, že do konce roku by měl být dokončený.

Zůstanete dál v Plzni? Ve hře byl váš přesun do Zbrojovky Brno.

Určitě. V neděli jsem se z Brna vrátil a ta „dé jednička“ je hrozná, takže tam asi tak často jezdit nebudu. Pro Viktorii jsem se skoro narodil, cílů a snů chci dosáhnout tady. Touhu vítězit máme pořád v sobě.