Triviální chyby. Horší než v dorostu, žasl po výbuchu sparťanský kouč Kotal

„Opakovalo se to, co se nám stalo už v minulém kole v Plzni,“ pokrčil Kotal rameny. „Děláme hrubé chyby, soupeř toho dokáže využít. Navíc když jsme srovnali, dostali jsme pokaždé rychle gól. Po třetí ráně už jsme se nevzpamatovali.“



Ale proč? V čem vidíte hlavní problém?

Už v Plzni jsme dostali dva hrůzostrašné góly, soupeři jsme je nabídli. Teď se to opakovalo. Zkrátka děláme chyby, které se nedělají ani v dorostu. Triviální! Ale my se jich dopouštíme, bohužel.

Góly, které jste inkasovali, působily opravdu až komicky.

Já to ještě neviděl na videu, ale máte pravdu. Byly strašně laciné. Soupeř zodpovědně bránil, hrál na brejky, my jsme se s tím nedokázali vypořádat.

Co s tím? Říznete příště do sestavy?

Řezat můžete, když máte náhradní hráče. My musíme pracovat na tom, abychom chyby eliminovali. Kluci, kteří by normálně hráli, jsou teď zranění, a ti, kteří hrají, musí začít u sebe. Viděli, že bez zodpovědného přístupu to nejde ani proti soupeři, který doteď v lize nevyhrál. Něco je špatně, to si musí hráči uvědomit.

Proč jste zvolil rozestavení se čtyřmi obránci?

Vycházeli jsme z chyb v Plzni, chtěli jsme obrannou řadu posílit. Dopředu nám to fungovalo celkem dobře, Karlsson i Plavšič byli na krajích hřiště aktivní, ale tři fatální chyby nás stály góly To se těžko hraje, zvlášť, když je pak soupeř v euforii a do všeho jde s totálním nasazením.

Zatímco Budějovicím reprezentační přestávka pomohla, vám spíš uškodila, ne?

Podívejte se na sestavu, vždyť nám chybí pět až šest hráčů ze základu. Snažili jsme se pracovat s tím, co máme, na trénink nás doplnili dorostenci, aby se aspoň něco dalo nacvičovat, bohužel výsledek je jaký je. Musíme hrát s těmi, které máme. Ale pokud chtějí nastupovat ve Spartě, tyhle chyby nemůžou dělat.