Výhry Slavie i Olomouce, která doráží na čelo. Teplice už řeší trenéra

„Vedení mi dalo za úkol udělat ze zápasů na Bohemians a Spartou tři body, jinak se naše cesty rozejdou. Dnes to nevyšlo, musíme vyhrát se Spartou,“ prohlásil teplický kouč po sobotní porážce v Ďolíčku.



Bohemians dali soupeři dva góly a mohlo jich být i víc. Pro Teplice to byla třetí porážka v řadě a už šestá v sezoně. Schyluje se k první trenérské výměně sezony?

Klidnou sobotu zažila Slavia i Olomouc, které si zastřílely.

Červenobílí si upevnili první místo šestigólovým představením v Opavě. Sigma, která v posledních dvou kolech jen remizovala, doma porazila Karvinou a minimálně do neděle, kdy hraje Plzeň ve Zlíně, skočila na třetí místo.

„Výkon ale nebyl úplně podle našich představ,“ upozornil trenér Radoslav Látal. „Pozitivní ovšem je, že minulý rok jsme podobné zápasy prohrávali nebo remizovali, teď už je dokážeme dotáhnout. Vytvořila se tu výborná parta a teď pokračujeme dál.“ Kde se olomoucká jízda zastaví?

Už teď pohled na ligovou tabulku naznačuje, že se Sigma chytla se silnou trojkou, Slavií, Spartou a Plzní, a zbytku ligového pole společně utíkají.

Pátý Jablonec i šestý Liberec už na Olomouc ztrácejí čtyři body. Mimochodem, právě podještědští rivalové se utkali v páteční předehrávce a z vítězství v derby 3:1 na stadionu U Nisy se radovali hosté.



Jablonec tak napravil nečekanou porážku s Brnem zpřed reprezentační přestávky. Radost měl i kouč Petr Rada, jenž minulé utkání kvůli koronaviru sledoval pouze v televizi.

„Pro mě byl nejhorší zážitek, že jsem dostal tu nemoc a deset dní jsem musel ležet s tím zpackaným zápasem s Brnem. Nic horšího jsem v kariéře nezažil. Kdyby mě nekontrolovala hygiena, tak bych do Jablonce snad přijel i přes zákaz. Deset dní jsem to v sobě musel dusit a pak se to ze mě vysypalo, jako když vyvezete záchod,“ perlil na tiskovce.

Problémy s covidem měl během reprezentační přestávky rovněž nováček z Pardubic, který možná i proto hrubě nezvládl utkání v Mladé Boleslavi. Po třech výhrách v řadě prohrál vysoko 1:4.

O první vítězství v sezoně budou v neděli bojovat Příbram na hřišti Zbrojovka Brno a České Budějovice na Spartě. Hraje se také zmiňovaný duel Zlína s Plzní.

Zápas Baníku Ostrava se Slováckem byl kvůli vysokému počtu nakažených v domácím mužstvu z rozhodnutí hygieny odložen.