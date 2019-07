Sparťan Kadlec musel na další operaci. Už musím počítat se vším, říká

Kadlec prožívá nejkrušnější chvíle kariéry.

Za posledních čtrnáct měsíců podstoupil tři operace, poslední v minulém týdnu.

„Byl to nejtěžší zákrok, který jsem kdy měl - a že už jsem jich měl hodně,“ řekl Václav Kadlec v rozhovoru pro klubovou televizi.

Lékaři mu dělali transplantaci chrupavky. „Rozhodli jsme se pro tuhle cestu, abych mohl fungovat ve fotbale i v normálním životě,“ podotkl Kadlec.

Za půl roku uvidí, jestli bude schopen ještě pokračovat ve vrcholové kariéře. Koleno už dostalo zabrat.

„Bohužel už musím počítat se všemi variantami. Ale pořád u mě převládá to, že to bude dobré a budu hrát. Ta možnost tam je a je velká. Není to tak, že by to bylo padesát na padesát. Bohužel koleno už je v takovém stavu, že se může stát cokoliv. Mám časový horizont, jak dlouho to chci zkoušet a dělat pro to všechno.“

Kadlec začal hrát ligu za Spartu už v šestnácti a týmu pomáhal svými góly. V osmnácti se stal nejmladším střelcem reprezentační historie, když skóroval v Lichtenštejnsku v kvalifikaci o Euro 2012.

V srpnu 2013 přestoupil do Frankfurtu nad Mohanem. Na jaře 2015 z bundesligového klubu hostoval ve Spartě, tenkrát zažil parádní sezonu.

Po návratu do Frankfurtu to však ideální nebylo, v lednu 2016 odešel do dánského Midtjyllandu. O půl roku byl zpátky ve Spartě, která za něj vydala 70 milionů korun. Na tehdejší dobu to byla nevídaná částka zaplacená českým klubem.

Hrával pravidelně až do osudného duelu s Jihlavou v květnu 2018.

Letos v zimě s týmem absolvoval zimní přípravu, v únoru naskočil na pár minut do utkání s Bohemians, při březnovém triumfu nad Plzní 4:0 nastoupil na poslední minutu.

Dál však měl potíže s levým kolenem.

Kadlec není jediným dlouhodobým marodem ve Spartě, celý podzim se musí obejít bez Dočkala, Panáka i Drchala. Zdravotní trable mají Costa, Hašek či Frýdek.