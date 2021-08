Václav Kadlec a pokus o návrat. Trénoval s třetiligovou rezervou Boleslavi

Ráno přijel do Mladé Boleslavi, kde s třetiligovou rezervou tamního ligového klubu absolvoval trénink. Fotbalista Václav Kadlec zkusí, jestli by se po ukončení profesionální kariéry v únoru 2020 mohl do velkého fotbalu vrátit.