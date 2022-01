Jílek chválil po Maltě celý tým a vyzdvihl Greššáka: Skvělý vzor pro hráče

Je něco, co budete týmu i přes povedené výkony vytýkat?

První a třetí zápasy byly podobné v tom, že soupeř byl v přechodové fázi silnější v kombinaci než my. Ztráceli jsme balony jednoduše, nebyli jsme schopní se dostat ze složitějších situací. To jediné bych hráčům vyčítal, že jsme nebyli silnější na míči a nedohrávali věci s větší kvalitou. Jinak celé soustředění splnilo to, co jsme chtěli - dobře odtrénovat a konfrontovat se s kvalitními týmy. V každém zápase jsme byli produktivní, dali tři branky, to je něco navíc. Odměna pro hráče za práci, kterou v zápasech odvedli.

Tirol jste nepustili do šance, přesto vám přišel kvalitnější v práci s míčem?

Neřekl jsem, že byl nebezpečnější, ale silnější na míči ve smyslu větší odvahy a kvality. My jsme to zvládli týmovým pojetím, hodně aktivním, agresivním. Nenechali jsme jim moc prostoru. Sázeli jsme spíš na to, že jsme balony dobírali nahoře. Ale že by tam byly souvislé akce, dobrá výstavba od spodu? Tam je prostor ke zlepšení.

Pracovali hráči na Maltě podle vašich představ?

Dokumentují to zápasy samotné. Práce byla podobná i v tréninkovém procesu. Nastavení bylo skvělé od prvního zápasu. Hodně tomu pomohly fantastické tréninkové podmínky. Nepamatuji si, že bychom se v jiných destinacích potkali s tak kvalitními terény. Kluci zapadli do celkového vysokého hodnocení soustředění přístupem. Výsledky vypovídají o tom, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně.

Výbornými čísly se blýskl levý obránce Ondřej Zmrzlý, jenž si připsal gól a tři asistence. Výkony zaujal také záložník Lukáš Greššák. Je někdo, koho byste vypíchl?

Nebudu jmenovat jednotlivce, protože v každém zápase byl pro nás některý z hráčů víc důležitý, ale zapadlo to do týmového pojetí. Chválil bych celý tým.

Greššákovi končí po sezoně smlouva. Budete o něj stát?

Určitě si na to teďka sedneme. Všichni, kdo viděli ty zápasy, mi asi potvrdí, že tady patřil k naším nejlepším hráčům. Můj názor bude takový, že Greššo má pořád týmu co dát. Ještě není úplný veterán, oslavil tady Kristova léta. Ještě má nějaký rok před sebou. Celkově jeho přínos týmu má dvě roviny - jedna je lidská. Má přesah na mladé hráče, na nic si nehraje, je pracovitý. Skvělý vzor pro kluky. A druhý rovina je na hřišti. V pozici defenzivního záložníka je typ hráče, který se nebojí míče a je schopen udělat rozdílovou věc. Dokumentoval to i brankou v prvním zápase. Kemp zvládl výborně. Trošku mi zatrnulo, když v posledním utkání měl nějaký problém, ale snad to bude jen koňar. Když se ho bude držet zdraví, pořád má týmu co dát.

Navíc je to žádaný typ, který dohraje přípravný zápas i se stehy na hlavě po zásahu kopačkou.

Určitě. Jeho předností je dobré načítání hry, je tam včas, má pořád rychlé nohy i přes ten svůj věk. Bylo by v zájmu každého trenéra, aby tyhle atributy hráč měl.

Tirolu dal gól i osmnáctiletý Filip Uriča. Potvrdil, že v týmu má místo?

Proti Tirolu složil fotbalovou maturitu. Nejdřív byl v pozici, která je mu daleko bližší - křídelního hráče. Ale protože Ondra Zmrzlý byl jediný, kdo měl tady plnou minutáž, připravovali jsme Filipa i na to, že si zkusí halfbeka. Podobnou pozici sehrál na úrovni mládežnické reprezentace, kde s tím úplně spojený nebyl. Ale tady to zvládl minimálně přístupem velmi dobře. Snažil se plnit, co jsme po něm chtěli. Je logické, že nějaké chybičky přijdou. Je potřeba takových těžkých zápasů absolvovat víc, aby byl schopen podávat kvalitnější výkony, na což rozhodně má.

Gólem a asistencí se podílel na výhře nad Tirolem křídelník Jakub Matoušek. V minulosti jste mu vyčítal přepínání do defenzivy. Zapracoval na tom?

Čísla výborné. Když máte gól a asistenci, spokojenost panovat musí. Maty proti podzimu hlavně přidal v pracovitosti, rychlosti myšlení po ztrátě a zisku míče. Sice ho stojí víc úsilí, ale sám vidí, že se to vyplatí. To je základ, na kterém stavíme. A to že je kvalitní v přechodu, jeden z nejlépe rychlostně vybavených hráčů v soubojích jeden na jedna, to je určitě plus a nadstavba, kterou od něho budeme vyžadovat. Své sebevědomí si musel po takovém zápase upevnit.

Stoper Václav Jemelka neměl ideální podzim i kvůli zranění. Byl záměr, aby odehrál na Maltě tak velkou minutáž?

V případě, že by tady byl Roman Hubník, tak by asi tolik minut na hřišti nebyl, docházelo by k větším rotacím. Lehčí problémy měl i Víťa Beneš, nechtěli jsme riskovat. Máme deset dní do ostrého zápasu. Vyplynulo to, ale Vencovi to prospělo, protože na podzim měl velké zdravotní výpadky a nebyl kontinuálně v zápasovém rytmu.

Jste dobře naladění na jarní části ligy?

Ještě nás čeká generálka s Brnem. Z kluků cítím velkou chuť zlepšit postavení, kde jsme. Akorát je potřeba přenést produktivitu do ligových utkání.