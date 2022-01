Olomoucká výhoda: stejně gólů, stejné posty, jiné typy. Chytil tlačí na Růska

Antonín Růsek přidal za Olomouc dvě asistence, Mojmír Chytil na hostování v Pardubicích jednu. Teď se na soustředění na Maltě uchází o místo tahounů ofenzivy Sigmy.

„S Tondou Růskem jsou podobní postově, hráčsky jsou jiní. Skýtá nám to určité možnosti,“ těší trenéra Václava Jílka.

Při výhře nad dánským Aalborgem začal v útoku Růsek, neprosadil se. A Chytil jako střídající hráč pečetil na 3:0. Padá mu to tam i na tréninku. Je znát, jak si přinesl sebevědomí. Chytil je nadaný odchovanec Sigmy, ale když v létě za rekordních třináct milionů koupila z Brna Růska a k tomu ještě Davida Vaněčka, nezbylo na něj místo.

Teď se snaží Jílka přesvědčit zase.

Pozici má o poznání silnější.

Co si od něj Jílek slibuje?

„Hodně,“ vypálí.

Přitom v létě by v olomouckém týmu paběrkoval. Proto hostování v Pardubicích. I když nakonec by se vzhledem k početné marodce Jílkovi tuze hodil už záhy.

Kromě Růska, který se rozehrál do výborné formy, neměl koho vpředu postavit.

„Hostovat jsme ho poslali ve fázi, kdy jsme měli čtyři útočníky, a po měsíci jsme měli jednoho. Já jsem v tu dobu říkal, že jde hlavně o to, aby měl pravidelnou ligovou zápasovou zátěž,“ vysvětluje. „A co jsem si přál nejvíc, aby se střelecky prosadil, jeho sebevědomí vyrostlo a my to mohli zúročit. Tento plán se na sto procent naplnil, i když my bez něj na podzim neměli pak už žádné možnosti do ofenzivy.“

V Pardubicích nebývale pookřál. Dokonce hrál i netypicky z křídla.

„Vystřídal posty, sám možná ani nevěřil, že by na nich mohl nastupovat. Dává nám to varianty. Největší přínos bude v sebevědomí, které si musí přenést sem,“ říká Jílek. „Myslím si, že křídlo není, to cítí. Ale jsou herní varianty, kdy se v křídelním prostoru nacházet může. Za mě je pořád hrotový, nebo podhrotový hráč.“

Za dvě sezony na Hané se trefil pětkrát. Tuhle metu v Pardubicích dorovnal za podzim. „Škoda, že je půlka sezony. Bylo to super, užil jsem si to. Jsem rád za tu šanci a že jsem mohl odehrát skoro každý zápas,“ pochvaloval si. „Přirostlo mi to tam k srdci.“

Teď se však chce prosadit doma. „Doufám, že budu nebezpečný i v Olomouci, ale kdyby to nevyšlo, rád bych se vrátil,“ prohlásil při odchodu z Pardubic.

To však není pravděpodobná varianta. S Mojou, jak dobrosrdečnému mládenci přezdívají, se na Hané počítá. Potenciál má značný.

Krytí míče proti přesile, dribling, koncovka. To vše bude chtít prodat opět v modrém dresu. „Musím být nebezpečný a mít čísla,“ uvědomuje si navrátilec.