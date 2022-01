Olomouc v předstihu vyhrála Malta Cup. Víc si cením obratu nad Trnavou, řekl Jílek

„Konfrontovali jsme se s velice dobrým mužstvem. I když jsme prohrávali o dvě branky, neviděl jsem žádnou rezignaci v přístupu ani kvalitě. To je nejcennější, co si ze zápasu odnášíme. Je pěkné, že už po druhém utkání máme jisté prvenství v turnaji,“ raduje se Jílek.

Po výhře 3:0 nad čtvrtým klubem dánské soutěže Aalborgem udělal Jílek sedm změn v sestavě. Brankář Jakub Trefil však příležitost nevyužil, když se špatným odkopem podepsal pod druhý gól. „Chtěli jsme dát šanci dalším hráčům. Při obou brankách jsme vyrobili laciné chyby. Brankář nezvládl rozehrávku, stane se,“ podotkl Jílek. „I v té sestavě jsme měli víc brankových příležitostí. Soupeř však neproměnil brejkovou situaci na 3:1, to bylo klíčové. V závěru jsme byli lepší.“

Sigma prohrávala o dva góly už po dvaceti minutách, ale postupně přebírala aktivitu. Ve 27. minutě snížil po krásné kombinaci záložník Kryštof Daněk, který v pokutovém území uklidil k tyčce míč po stříleném centru Ondřeje Zmrzlého, jehož vysunul na křídle Mojmír Chytil. O srovnání se postaral v 68. minutě útočník Antonín Růsek. Olomoučtí dobře zakombinovali ve středu pole. Jakub Matoušek byl u míče první, přenechal jej Jiřímu Spáčilovi, který přihrál Radimu Breitemu, jenž z půlky předvedl brilantní kolmici. Růsek úprk zakončil sebevědomým lobem.

„Tonda nepodal stoprocentní výkon v prvním zápase, byl trošku odříznutý. Teď ukázal kvalitu, jakou od něj očekáváme. Nejen tím, jakým způsobem proměnil svou šanci, ale udržel i velké množství míčů,“ ocenil Jílek. Těžké míče zvládl udržet také čahoun Chytil. „Do zápasu naskočil hůř, od dvacáté minuty už to bylo, co od něj očekáváme. Ale byly tam dvě tři situace, které by hráč jeho kvalit měl zvládnout,“ vytkl Jílek.

Obrat završil pět minut před koncem mazanou střelou kolem zdi levý bek Zmrzlý. „Nevím, jestli byla chyba ve zdi. Na tréninku mi to moc nelítalo. Pablo si ze mě dělal srandu, ať raději nekopu vůbec,“ usmíval se zadák, který se blýskl bilancí 1+1, avšak v defenzivě měl potíže. „Dopředu bych si to takhle představoval každý zápas, ale musím říct, že dozadu jsem nebyl tak dobrý. Alex Ivan mi dělal v prvním poločase problémy, byl výborný na balonu, rychlý. Chtěl jsem to týmu vrátit aspoň útočnou fází.“

Na pravé straně obrany Jílek zkoušel varianty za Juraje Chvátala. Po odchodu Radoslava Látala na hostování do Karviné tam nastoupil křídelník Tomáš Zahradníček a po jeho nuceném střídání také útočník Pavel Zifčák. „Chtěli jsme si vyzkoušet alternace, které připadají do úvahy. Zahradníček to zvládl slušně, ale pak měl problémy s kolenem, tak jsme jej raději stáhli. Zifčák dohrál závěr velmi dobře,“ pochválil Jílek.

Naopak se mu nepozdává, že ve třetím přípravném utkání ze čtyř dostal jeho tým první gól v úvodu. „Je to pro nás vztyčený prst,“ zdůraznil. „Mužstvo však ukazuje charakter, emocionalitu.“

Zmrzlý přikývl: „Byl to dobrý zápas. I když jsme prohrávali 0:2, byli jsme v něm od začátku, byli jsme na míči, měli jsme šance, ukázali jsme dobrý charakter. Obrat je pro nás super povzbuzení.“

Poslední utkání na Maltě odehrají Hanáci v pondělí proti rakouskému Tirolu.