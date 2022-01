Zifčák prodloužil v Olomouci a učí se na beka. Má všechny předpoklady, říká Jílek

Při obratu nad Trnavou (3:2) se Zifčák zatáhl na kraj obrany od 50. minuty, kdy kvůli problémům s kolenem vystřídal Tomáš Zahradníček. A protože Radoslava Látala uvolnila Olomouc hostovat do Karviné, další varianty za jedničkou na pravém bekovu Jurajovi Chvátalovi už Jílek nemá. „Zkoušíme alternativy,“ zdůvodnil zatažení křídelních hráčů, jejímž je vlastnější ofenziva. „Tomáš i Pavel to zvládli dobře.“

Zifčák nezapírá, že ho nezvyklá pozice obránce zaskočila. „Když se mě trenér zeptal, jestli bych ten post zvládl, tak jsem byl překvapený. Ale nakonec jsem řekl, že si věřím. Je potřeba vyzkoušet nejrůznější možnosti pro případ, že by se něco stalo,“ líčil klubovému webu. „V osmnáctce v reprezentaci mě trenér jednou proti Srbsku na beka postavil. Odehrál jsem první poločas. Zářivý výkon to asi tenkrát nebyl, ale už jsem měl tu zkušenost.“

Na podzim zažíval dvaadvacetiletý odchovanec Olomouce skvělý start do ročníku. Bilanci tří gólů a jedné asistence ve čtrnácti startech však nevylepšil. Nastupoval převážně z křídla, neboť jedničkou na špici je Růsek. „Užívám si oba dva posty. Hlavně jsem rád, když hraju. Je mi to vlastně jedno, kde budu,“ podotýká. „Konkurence v mužstvu je, ale to je jedině dobře. Právě ta nás posouvá dál. Všichni bojujeme o místa ať už na hrotu, nebo na křídle, ale zároveň si i přejeme. Jsem v Sigmě spokojený.“

I proto z Malty odsouhlasil novou smlouvu v klubu do roku 2024. „Dál žiju svůj sen,“ komentoval to. „Odmalička jsem si přál hrát za Sigmu, prošel jsem si klub od přípravek až do áčka. Nová smlouva je také snad signál, že je se mnou klub spokojený. Jsem za to moc vděčný a rád jsem se Sigmou spojil další budoucnost.“

I díky variabilitě by měla Zifčákova pozice v Sigmě sílit. „Snažím se, abych si to své místo stále víc upevňoval. Už nejsem úplný nováček. Aktuálně se cítím výborně po sportovní stránce i v kolektivu.“

Přispělo tomu také příjemné klima ostrovu ve Středozemním moři. „Když jsem viděl, že v Olomouci je sníh a mrzne, tak jsem si ještě víc uvědomil, jak se tady máme. Tréninková hřiště jsou parádní, zázemí špičkové. Jsme všichni maximálně spokojení.“

Sigma v konkurenci dánského Aalborgu, slovenské Trnavy a rakouského Tirolu ovládla Tipsport Malta Cup, v úterý se vrací a pohodu si budou chtít Zifčák a spol. přenést také do jarní části ligy, ve které Hanákům patří až desátá příčka. „Mělo by nám to zvednout sebevědomí po podzimu, který se moc nepodařil. Ukázali jsme si, že na to máme. Do startu soutěže by to mělo být plus,“ věří univerzální voják.