Baník by byl třaskavý, přemítá olomoucký Jemelka. Zájem je i z Dánska

Také o tom šestadvacetiletý trojnásobný reprezentant vypráví, když se vrátí z moře a posadí se do křesílka v hotelové hale.

Čtvrtý tým dánské ligy jste porazili 3:0. Takhle byste chtěli vypadat i v lize?

Předvedli jsme, co jsme chtěli. Úkoly, co jsme si dali, jsme splnili všechny do puntíku až na prvních deset minut, kdy nás zavřeli. Pak už to bylo podle našich představ. Myslím si, že to hodně ovlivnilo jejich střídání každou půlhodinu, ale my jsme hráli pořád stejně. S výkonem jsme spokojeni.

Trenér Jílek říkal, že takhle si představuje, aby hrál Václav Jemelka pravidelně.

Jsem rád, že výkon konečně odpovídal standardům, které bych chtěl splňovat. Doufám, že to budu jenom potvrzovat.

V podzimní části to nešlo kvůli častému marodění.

Letní přípravu jsem vůbec neměl, zapojil jsem se až v průběhu. Celý prosinec jsem promarodil, měl angínu a hned na to covid. Na tělu to zanechá následky, je těžké se vracet, ale pomalu se to dostává do normálu.

Zanechalo následky v hlavě, když vám nevyšel přestup do belgické Lovaně, kde jste si na hostování nevedl špatně?

Asi někde vzadu to v hlavě bylo, ale spíš mě trápilo zranění, protože se táhlo. Tekutina, co jsem měl ve stehnu, se furt nechtěla vstřebat. Pořád se to protahovalo. Začínal jsem trénovat, pak zase nemohl. Potom už nebyl čas na Lovaň myslet, naskočil jsem do toho a bylo to pryč.

Co vám zahraniční štace dala a ukázala o vašich možnostech?

Zkušenosti, zlepšil jsem si i angličtinu. Poznal jsem novou zemi, i když v době covidové, takže jsem toho mimo fotbalové věci tolik nezažil, s manželkou jsme toho moc neviděli, byli jsme se párkrát se podívat v Bruselu, ale bylo tam prázdno a skoro všude zavřené, takže v restauraci jsme nebyli ani jednou. Po herní stránce mi to dalo hodně, jen jsem to bohužel skrz zranění a tím, že jsem nebyl fyzicky připravený, nemohl přenést a zužitkovat tady.

Václav Jemelka z Olomouce bojuje s bolestí v utkání turnaje na Maltě s dánským Aalborgem.

Zdravotní patálie trápily i Romana Hubníka a Víta Beneše, rotace uprostřed obrany byla velká a to je problém, což?

Pro stopery je nejlepší, když hrají spolu celou dobu, nemění se, potom jsou návyky lepší a víc si rozumíme. Chvilku jsem hrál s Florentem Poulolem, pak Hubňa s Florentem, Hubňa s Benym... Je to složitější. Chce to měnit míň, než se to měnilo teď.´

Kouč Jílek má memento ze Sparty, kde mu rotace stoperů výrazně uškodila.

Nejlepší varianta je, když je stoperská dvojice ustálená, rozumí si, klape to v celé obraně. Proto se do stoperské dvojice nesahá, když se daří. Samozřejmě je něco jiného, když děláte chyby, někdy se do toho sáhnout musí.

S kým se vám hraje nejlépe?

S Hubňou, protože má největší zkušenosti z týmu. Člověk se může o něho opřít, ale o Benyho taky. S Florentem je to trošku těžší skrz komunikaci, symbióza úplně není, ale lepší se to každým tréninkem. Víc se sžíváme. Kdybychom spolu hráli patnáct zápasů v řadě, budeme si víc rozumět.

V přestupovém oknu je kolem vás rušno. Zájem projevila Plzeň, nabídku dal Baník. Těší to?

Samozřejmě to potěší, ale zatím to z různých důvodů nevychází.

I proto, že moc levonohých stoperů Sigma nemá, a vy jste pod dlouhodobou smlouvou.

Ani se na to extra z naší strany netlačilo, i když posun by se mi líbil, to si nebudeme nalhávat.

I v rámci ligy?

Jo, Plzeň hraje o titul, hraje poháry, byl by to krok dopředu, ale není to tak, že bych tlačil na pilu. Nechal jsem to volně plynout. Já hlavně chci, abychom předváděli takové výkony jako proti Aalborgu, tabulkou stoupali výš, udělali úspěch v českém poháru a dostali se třeba do Evropy.

A Baník byl pro vás také lákadlem? Na mě to spíš působilo tak, že chtěl ukázat Spartě, že pokud mu neprodá Lischku, utratí miliony jinde...

Téma to pro mě bylo, přemýšleli jsme nad tím. S manažery jsme si říkali, že by to asi taky byl krok dopředu. Jak moc to bylo od Baníku taktizování, nevím, ale konkrétní nabídka přišla. Kontakty byly už předtím.

Opory Sigmy do Baníku dosud nechodí. Mezi kluby je od mládeže jistá rivalita, v tomto by to byl průlom.

Asi by to bylo docela třaskavý. Ale jejich priorita byl zřejmě Lischka. Odehrál tam dobré zápasy a ještě navíc je mladší.

Také se o vás vážně zajímá také jeden klub z Dánska. Proti Aalborgu jste lépe ukázat nemohl, dal jste i branku...

To potěší, teď záleží, jestli to sledují. Třeba to vůbec neřeší. Ale jsem rád, že jsem na sebe zase trošku upozornil. Teď se však soustředím hlavně na to, abych se dostal zpátky do formy, abych předváděl co nejlepší výkony, abychom se zvedli jako tým. Když budeme stoupat tabulkou, můžu potom třeba ještě přemýšlet nad tím, že si mě někdo všimne.

Desáté místo v lize po podzimní části je za očekáváním.

Bodové rozdíly nejsou až tak velké. Lehce se řekne: vyhrát tři zápasy a jste jinde. Ale to bychom chtěli. Dobře začít, získávat body, pak získáme i potřebné sebevědomí, které nám občas chybí. Start je hodně důležitý. Začínáme v Jablonci, to nebude nic jednoduchého. Čím víc se bude dařit týmu, tím víc z toho pak můžu profitovat i já.

Má tým Sigmy na víc, než ukázal?

Určitě. Tabulkové postavení úplně neodpovídá tomu, co tady máme a co bychom mohli předvést.

Třeba náročnou aktivní hru s vysokým napadáním jako proti Aalborgu. Jak moc se presink dotýká už stopera při stlačování hřiště?

Je to náročnější, musíme být až úplně za defenzivními záložníky, abychom jim pomohli, protože když budeme hodně natažení, vznikne mezi námi díra, kam si pak útočník zaběhne. Trenér nám často vyčítá, když to neděláme. Je to špatně, protože potom se zhroutí celý systém a presink je neúčinný. Musíme hodně vytlačovat, běhat, posouvat se zleva doprava. A je to vidět i na běžeckých statistikách, když si pak hodnotíme zápas. Proti Aalborgu jsme měli na stopery naběháno víc, než bývá obvyklé. Je to náročnější styl, ale mně to nevadí. Aspoň jste pořád ve hře.

Tempo bylo na přípravu výborné.

Hodně vysoké. Vzalo nám to hodně sil, ale zregenerujeme, potrénujeme. I výhra nám pomůže.

Dá se takto náročně hrát pravidelně?

Jde to, ale ne pořád. Přijdou zápasy, kde vám to dlouhým míčem opřou do útočníka a presovat nejde. Zase je to jiný styl. Musíme se vždycky na soupeře nachystat - s čím by nás mohl překvapit, nebo ohrozit. Na tom budeme pracovat. Presink nejde hrát celý zápas, to bychom museli mít fyzický fond ještě úplně jinde. Musíte taky trošku spočinout, nejde pořád lítat, pak propadáme a vznikají z toho nebezpečné situace. Chce to mít mezitím balanc - kdy slézt, kdy presovat, kdy držet střední blok.

Jak spočinete od fotbalu?

Hodně času trávíme s malou. Jak přijdu z tréninku, hned jsem s ní. Chodíme se psem na procházky. Jinak teď moc mimofotbalových aktivit i vzhledem covidu nemám. Skoro všechno jsem přestal dělat. Chodili jsme hrávat badminton, ale to taky už úplně nešlo. Občas si zahraju Playstation - FIFU, nebo NHL.

Působíte jako hodný, slušný člověk. Myslíte, že by se vám hodily ostřejší lokty do života i na trávník?

Moje povaha úplně ideální není ani na toho stopera. Často je mi vyčítáno, že tolik na hřišti nemluvím, že to tolik nediriguju. Ale na něco extra tlačit? Je potřeba dát najevo, když je člověk nespokojený, nebo že něco chce, ale nikdy jsem to neměl tak, že bych se někam cpal za každou cenu. Jestli něco má přijít, tak to přijde. Doufám, že si to vydobudu tím, jaký jsem. Ale na některých stránkách ještě pracuju.

Máte tři reprezentační starty, pravidelně patříte do širší nominace. Přidat další zápasy je také motivací?

Doufám, že se pořád se mnou počítá a když budu podávat dobré výkony, že ještě pozvánka přijde a budu moct něco předvést i v reprezentaci.