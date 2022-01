Zájem o Jemelku. Po Plzni se o olomouckého stopera uchází i Baník

Zatímco po podzimu druhá Plzeň v současné finanční situaci, kdy dolaďuje prodej klubu, nabízela spíše výměnu hráčů, pátý Baník shání náhradu ze stopera Lischku, jehož si stáhla z hostování Sparta. Ostrava i konkrétní nabídkou na Jemelku potvrzuje, že má s majitelem Václavem Brabcem ambice na evropské poháry.

„Asi by nás v minulých letech nenapadlo, že by Baník chtěl koupit Vaška Jemelku,“ potvrdil informace MF DNES hráčův agent Roman Brulík. „Zájem klubů nás těší. Nabídka je velice zajímavá, jde z ní cítit, že o Vaška má Baník opravdu zájem.“

Změně klubu by se podle něj olomoucký odchovanec nebránil. V létě se trojnásobný reprezentant vrátil do Sigmy z hostování v belgické Lovani, na podzim odehrál dvanáct zápasů, ale sužovala ho zranění. „Pro nás je primární, že také po podzimní sezoně, která byla zásadně ovlivněná jeho zraněními a nemocemi, cítíme, že by mu trvalá změna prospěla,“ poznamenal Brulík.

Jemelka si v Belgii ověřil, že díky rychlosti i fotbalovosti má na zahraniční soutěže. „Bohužel covid znemožnil dotáhnout transfer do Leuvenu, od té doby přivedl klub osm hráčů, ale ani za jednoho neutratil ani euro. Když dal v létě nabídku na doplatek za Vaška, z toho usuzujeme, že tam opravdu svou práci odvedl,“ podotýká Brulík.

Svědčí o tom i zájem z více klubů. „O Vaška se několik týdnů zajímá Plzeň, teď Baník. Jednali jsme s jedním klubem ze druhé bundesligy, ale nakonec se rozhodl nabídku neposlat. Ještě něco je ze Skandinávie,“ dodává Brulík.

Olomouc ovšem od léta sama bude muset řešit stopery, neboť veteránům Hubníkovi, Benešovi a Vepřekovi končí smlouvy, navíc je často trápí zranění.

„Nemám zatím informace, že by Jemelka měl odcházet, ale nějaký zájem registruji,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek minulý týden na startu zimní přípravy. „Michal Vepřek pozici Jemelky v závěru podzimu zvládl výborně, takže bychom nemuseli panikařit a za každou cenu někoho hledat, ale muselo by se to řešit k létu.“