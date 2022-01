Suverénní loučení Olomouce s Maltou. Konkurence v týmu se zvedla, libuje si kouč

„Soustředění bylo lepší, než jsem si představoval,“ hodnotil trenér Václav Jílek. „Hráči výborně pracovali, dařilo se nám i střílet branky. Konkurence v týmu se zvedla.“

Hanáci vpodvečer na národním stadionu Ta Qali dominovali od začátku. Už v jedenácté minutě se ujali vedení.

Křídelník Jakub Matoušek si naběhl za obranu na dlouhý pas Jiřího Spáčila, zpracoval si míč na prsa a po zemi ho poslal ke vzdálenější tyči.

Za čtyři minuty slavili modří podruhé. Kapitán Radim Breite vybojoval balon ve středu pole, Antonín Růsek jej vyvezl, dal do křídla, Matoušek poslal centr do kapsy a Růsek na přední tyči ve skluzu zvýšil.

Po půl hodině už to bylo o tři fíky. Zmrzlého štiplavou střelu z přímého kopu vyrazil brankář Oswald na tyč a osmnáctiletý Uriča dorazil.

Pro levého obránce Ondřeje Zmrzlého to byla už třetí asistence na turnaji, přidal k nim i jednu trefu. Většina sigmáků se trenérovi Jílkovi předvedla na Maltě v dobrém světla, vůbec v nejlepším pak středopolař Lukáš Greššák, jemuž končí po sezoně smlouva.

„Jednotlivce vyzdvihovat nebudu, ale Lukáš je pro nás velmi důležitý na hřišti i v kabině,“ naznačil Jílek, že bude chtít 33letého Slováka udržet. „Hráči chápou, co po nich chceme. Zvedla se ještě i rychlost. A hlavně jsme byli produktivní. Ale pořád máme na čem pracovat. Také Tirol mi přišel kvalitnější v práci s míčem, i když jsme ho nepouštěli do nebezpečných situací.“

V úterý brzy ráno se olomoucká výprava vrací do české zimy. Desátý tým tabulky se na jarní část ligy naladil solidně. „Jsme za to hrozně rádi, teď to přenést do sezony,“ přeje si Matoušek.

V sobotu čeká Sigmu generálka s Brnem. Jarní část ročníku zahájí na hřišti Jablonce. „Chtěli bychom ještě atakovat umístění v první šestce,“ věří Jílek.