Výkon nebyl ideální, ale máme body, řekl Kotal. Chválil brankáře Nitu

Proti sobě nastoupili bratři Čelůstkovi, reprezentační stoper Ondřej hraje za Spartu, mladší Tomáš za Pardubice. „S Ondrou jsme se bavili, ale nic mi neřekl. Brali jsme to jako legraci,“ podotkl Kotal.

„Já Pardubice velmi dobře znám, jejich trenéry. Taky jsem jim po zápase pogratuloval, že mají výborné mužstvo a jak u nás hráli dobře,“ řekl Kotal.

Jeho tým před deseti dny propadl v derby se Slavií 0:3, ale od té doby vyhrál na Slovácku, porazil Pardubice a na rivala ztrácí dva body. Slavia má odložený duel ve Zlíně k dobru.

Zasloužila si Sparta vyhrát?

V prvních minutách jsme kromě gólu měli další dvě šance. Kdybychom je proměnili, asi by to řešilo další průběh utkání. Ale my je nedali a Pardubice se dostaly do hry. My jsme měli problémy s jejich pohybem, napadáním. Nakonec jsem rád, že jsme dali druhý gól a vyhráli.

Ten jste dali až v závěru, ale jinak jste se především bránili. Proč?

Přijede soupeř, nováček, který získal už hodně bodů a nemá u nás co ztratit. Hraje uvolněně. Pro nás byl problém, že jsme přicházeli o druhé míče, kazili jsme druhou třetí přihrávku. Chtěl jsem, abychom si to dávali do prostoru, abychom se vyvarovali soubojů, které jsme prohrávali. Jenže volných prostorů jsme využívali málo, všechno jsme chtěli do nohy. Soupeř hrál s velkým nasazením a přehrával nás.

Spasil vás zase nejlepší ligový střelec Juliš, dal devátý ligový gól sezony. I když mu to nešlo, zase se do šance dostal a proměnil ji.

Celá akce byla pěkná. Konečně jsme zakombinovali, dali si víc přihrávek. Na to jsme hráče připravovali, chce to trpělivost. Často chceme dát míč rychle nahoru, ale občas je třeba změnit rytmus hry, připravit si to. Nebyl to od nás ideální výkon, ale máme tři body.

I díky brankáři Nitovi, který byl od léta dvojkou a chytat začal až v poslední době. Cítíte, že vám důvěru splácí?

Máte pravdu, Florin tam měl zase vynikající zákroky. Jsem rád, že nám důvěru vrací. Zasloužil si ji. I když nechytal, velmi dobře pracoval na trénincích. Řešili jsme to několikrát. Vzal to za správný konec a stal se důležitým článkem mužstva.

Do základní sestavy se dostal i Plavšič, rovněž dosud spíš náhradník. Jak byste hodnotil jeho?

Má spoustu předností, ale i spoustu nedostatků. Někdy moc zbytečně drží míč, přitom může přihrát. Ale konečně je efektivní. Škoda, že mu neuznali ten nádherný gól v Lille. Dnes přihrál Julišovi na gól, trefil tyč. Když naskočí, je platným hráčem.

Donedávna zraněný stoper Hancko zvládl dva zápasy ve třech dnech. Jak je na tom?

Kdyby nebyl schopný hrát, tak bychom ho nepostavili. Ale je to otázka, jak to bude dál. V poslední době je zátěž enormní. Ale nestěžuju si, musíme to tak vzít. Když si řekne, že je v pohodě, že může hrát, tak o víkendu hrát bude. Když ne, tak ho nahradíme.

V nominaci na utkání nebyl středopolař Souček, který byl minule v základní sestavě. Co s ním je?

Počítáme, že bude hrát příští utkání. Máme hodně zápasů, hráči naskakují po zranění a nemají čas se kondičně připravit. Proto máme každý zápas spoustu změn a dlouhodobá sehranost nám chybí.