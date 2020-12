Loket v obličeji. Sparťan Krejčí ošklivě fauloval. A nebýt videa, vyvázl by

Pro mladšího ze sparťanských Ladislavů Krejčích i pro Solila zápas skončil.

Krejčí sice nejdřív dostal od hlavního sudího Deneva žlutou kartu, ale na doporučení videoasistenta Lercha ji pak arbitr změnil na červenou.

Otřesený Solil čtyři minuty před koncem střídal.

„Okamžitě toho litoval, ale bylo to pozdě,“ řekl sparťanský kouč Václav Kotal ke Krejčímu.

„Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen,“ napsal Krejčí bezprostředně po utkání na sociální sítě. „Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo.“



Od Krejčího to vypadalo jako msta za předchozí zákrok pardubického útočníka Michala Petráně.

Ten běžel do souboje právě s Krejčím a dalším sparťanem Davidem Pavelkou. Když byli ve výskoku, zezadu do nich vrazil. Oba domácí hráči se srazili, Pavelka zůstal ležet.

To Krejčí vstal a hnal se do dalšího souboje proti Solilovi. Když ho míjel, vystrčil pravý loket, kterým protivníka zasáhl do obličeje.

„Ze svého postavení jsem do viděl dobře, takové zákroky do fotbalu nepatří. Pak už tam byly emoce, strkali jsme tam do sebe,“ líčil pardubický Tomáš Čelůstka, jenž v konfliktu narážel i na svého bratra sparťana Ondřeje Čelůstku.

„Byl jsem hned přesvědčený, že to musí být červená karta. Byl to hodně nebezpečný zákrok,“ podotkl Čelůstka. „Úmysl? To nevím, takhle bych to popisovat nechtěl. Viděl jsem úder do obličeje.“

Sudí Denev měl nejdřív pískat faul Petráně, pak by Krejčího faul nenastal. Jenže nepískal. A pak chyboval znovu, když vytáhl jen žlutou kartu.

Pardubický Tomáš Solil leží na zemi a drží se za obličej, kam ho trefil sparťan Ladislav Krejčí. Sudí Alex Denev od něj odděluje naštvané pardubické hráče.

Jaroslav Novotný, který je oficiálně pardubickým hlavním trenérem, situaci neviděl. „Zrovna jsme připravovali střídání.“

Sparťanskému kouči Kotalovi především vadilo, že Krejčí oslabil mužstvo. „To je problém, už si to musí uvědomit. Není to jeho první červená,“ zlobil se Kotal. „Ten faul byl nepříjemný.“

Krejčí minimálně na podzim dohrál, za udělení přímo červené karty nemůže očekávat trest na jedno utkání. Sparta v sobotu hraje v Opavě a v úterý s Libercem. Spíš však týmu bude scházet ještě i v úvodu jara.