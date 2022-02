Hráli jsme špatně, bod máme se štěstí. Asi budeme muset něco změnit, řekl Vrba

Sparta může být za remízy v Českých Budějovicích (0:0) i s Plzní ráda.

V obou duelech byla horším týmem a neprohrála jen díky tomu, že soupeři neproměnili velké šance.

V neděli večer s Plzní prohrávala 0:2, bod zachránila až v nastavení. „Bod máme se štěstím, Plzeň mohla předtím rozhodnout,“ uznal sparťanský kouč.

Proč to nejde?

Bylo to podobné jako v Budějovicích. Plzeň hrála zodpovědně dozadu, organizovaně a my v útočné fázi hráli pomalu. Nedokázali jsme se prosadit individuálně ani kombinačně. Naštěstí se nám povedla střídání, změnili jsme i způsob hry.

Ale na víc než na bod to nestačilo. I tak je to málo, souhlasíte?

Kdyby Plzeň za stavu dva jedna dala třetí gól, asi bychom neměli ani bod. Za posledních třicet minut se ukázalo, že dokážeme hrát i trochu jiný fotbal než předtím.

V týdnu jste vyhráli pohárové derby na Slavii, proti Plzni jste byli jako bez energie. Co se stalo?

Ano, hráli jsme špatně.

V čem byl největší rozdíl?

Se Slavií jsme hráli zodpovědně zezadu, dostávali se do šancí, zvládli jsme to velmi dobře. Když dobýváme organizovanou obranu, tak máme problém. Možná budeme muset něco změnit, třeba i v rozestavení.

Oba góly jste dostali po centrech z rohových kopů. Co hráči dělali špatně?

Upozorňovali jsme je, že Plzeň má na standardky dva tři klíčové hráče. Bohužel jsme je neuhlídali. Chorý dokáže využít své výšky i váhy, my jsme si s ním neporadili. A taky jsme některé standardky soupeři darovali. Když se podíváte, z čeho byl ten roh před druhým gólem... Ten vůbec neměl vzniknout.

Hráči byli často na zemi, klouzali. Jaký byl stav trávníku?

Trávník nerozhoduje, rozhoduje kvalita hry.

Dominik Holec (Sparta) inkasuje od plzeňského kapitána Lukáše Hejdy.

Ta byla z vaší strany špatná. Projevila se absence středopolaře Krejčího?

Pro nás to byla komplikace. I přes svůj mladý věk patří ke klíčovým hráčům. Mělo to vliv na hru středové řady, rozehrávka byla pomalá, složitá. Až s příchodem Bořka se to zlepšilo stejně jako standardky. A i díky tomu jsme vyrovnali.

Jak dlouho může Krejčí chybět?

Mohli jsme jít do rizika a nasadit ho, ale čeká nás těžká série zápasů, tak jsme ho radši šetřili, aby nám nevypadl na dva měsíce. Možná že třeba ve čtvrtek na pohár s Partizanem by mohl být k dispozici.

Nevyhráli jste ani druhý jarní ligový zápas. O čem to vypovídá?

To se uvidí v budoucnu.

Devět kol před koncem základní části ztrácíte na Slavii s Plzní čtyři body...

Není to ideální. Kdybychom proti Plzni nevyrovnali, dostali bychom se do situace, která by byla hodně složitá. Ještě zbývá dost utkání, k tomu nadstavba.