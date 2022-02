Hejda: Sparta dvakrát nakopla balon a dala dva góly, jinak byla bezradná

Viktoria zprvu hrála na Letné takticky perfektně, vytvořila si dvoubrankový náskok. Pak ale zahodila několik ohromných šancí, což soupeř dvěma pozdními zásahy potrestal.

A z výhry je jen bod.

Už jste vstřebal zklamání?

Tohle se nám nesmí stávat. Těžko teď hledat slova, proč se to stalo. Sparta prostě dvakrát nakopla balon do vápna a dala dva góly, jinak byla bezradná. Tohle beru jako porážku. Těžké.

Vycházelo vám všechno podle představ, než přišla ta závěrečná čtvrthodina?

Mohli jsme přidat klidně čtvrtý, pátý gól. Nepamatuju si, že bychom měli někdy na Spartě tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně a všechno klapalo, jak mělo, ale konec jsme prostě nezvládli. Je to velké zklamání.

Jak jste prožíval, když jste sledoval, jak spoluhráči zahazují jednu velkou příležitost na rozhodnutí za druhou?

Mrzelo mě to. Když jsem na to zezadu koukal, tak jsem nevěřil vlastním očím. Ve mně se to vaří. Tohle nedat za takového stavu? Ani nevím, co teď říct.

Dá se od takového výkonu přece jenom aspoň odrazit?

Výkon byl z naší strany dobrý. Všechno šlo podle plánu, všechno nám vycházelo. Konec jsme ale nezvládli. Odpíchnout se od toho můžeme, že i na Letné dokážeme odehrát takhle dobrý zápas. Teď musíme šlapat dál.

Obě branky jste vstřelili po rohových kopech. Věřili jste, že ze standardek můžete zahrozit?

Je to naše silná zbraň, víme o tom. Když jsme kompaktní vzadu, tak si vždycky dokážeme ze standardky něco vytvořit. Tentokrát to ale šlo i ze hry. Měli tam velká okénka, my jste toho ale nedokázali využít, ani když jsme šli sami na gólmana. To je prostě všechno špatně.

Sám jste zvyšoval na 2:0. Potěšila vás aspoň trefa? Nebo je to malá náplast?

Jsem za gól rád. Věřil jsem, že kluci vyhrajou hlavu. Pak už mě to trefilo do boku a propadlo to.