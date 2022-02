Bláznivý hit. A cesta za titulem stále zůstává otevřena pro tři

„Tenhle bod je pro nás milosrdný,“ pravil sparťan David Pavelka.

Koukněte na tabulku a zkuste si zatipovat, kdo vyhraje titul. Slavia a Plzeň zůstávají lehce vpředu. Sparta ztrácí čtyři body, ale pokud přidá, může poprvé od jara 2014 triumfovat.

Jako by zrovna Sparta byla největším soupeřem pro sebe samu. Sportovní šéf Rosický si může na tribuně hlavu ukroutit. A těch tisíc fanoušků, kteří na Letnou mohli dorazit, v mnoha pasážích jen výrazně pískalo. Nakonec však aplaudovali, neboť Adam Hložek zařídil remízu, ve kterou už Sparta nedoufala.

„Ztratili jsme dva body, to je jasné všem. Je až neuvěřitelné, co jsme neproměnili,“ komentoval plzeňský střelec Tomáš Chorý.

Do neděle se zdálo, že start do jarní fáze je varováním především pro úřadujícího mistra. Suverénní Slavia není v pohodě. I k nedělnímu vítězství na hřišti Slovácka spíš doklopýtala. Jako by se ještě neprobudila ze zimního spánku.

Ze tří soutěžních zápasů vytěžila jediný gól, potřebovala na něj více než 220 minut, načež trenér Jindřich Trpišovský přiznal: „Ani tohle nebyla žádná hitparáda.“ Ne, nebyla, přesto se to zásadní podařilo – a klopýtavá Slavia vyhrála.

Během olympijského šílenství by mohlo zapadnout, že se právě nyní může fotbalová liga rozhodnout. Kdo by nejlépe zvládl únor, mohl by odskočit všem. Jenže víkendové 21. kolo nenapovědělo.

Plzeňská Viktoria svou příležitost zahodila. Pragmatická taktika trenéra Michala Bílka, což bývala absolutní sparťanská ikona, nakonec nevydržela. „Velká škoda,“ litoval.

Zatímco od Sparty to dlouho byla křeč a kouč Vrba si ve žluté péřovce častokrát zlostně odplivnul, Plzeň se držela na vlně. Stačilo jí poctivě bránit, držet se taktiky a skvěle zahrát dva rohové kopy.

Ve 20. minutě poprvé. Plzeňský ramenáč Chorý se vyšmiknul od bránícího Čelůstky, sparťanský brankář Holec se nepochopitelně leknul jejich souboje a bylo hotovo. Liduprázdná Letná ztichla, zatímco Chorý posílal polibky do kamery.

Než uběhla hodina, vedla Plzeň o dva góly. A to ještě stoper Kaša hlavičkoval do tyče a Mosquera zpackal sólo. Pak stoper Hejda donesl míč bokem do sítě – 2:0.

Jaká byla Sparta? Dlouho bez pohybu, bez nápadu, váhavá, sterilní. Až hlavičkující záložník Pavelka po 70 minutách zažehl vášeň. A Hložek pak zachránil šanci na titul.