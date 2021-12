Svědík: Každému nedáme tři čtyři góly, defenziva musí být pevná

Trenér Slovácka hovořil po sobotním zápase, jehož výsledek Slovácku jednak znovu zvětšil mezeru za čelo tabulky, jednak dal šanci Baníku přiblížit se mu na jediný bod.

Co bylo příčinou remízy s Hradcem?

Odpověď je v naší defenzivě. V první půli jsme velmi dobře bránili a Hradec eliminovali, ve druhé půli jsme ale Hradec nepochopitelně pustili do brejků. Celkově se mi naše defenziva nelíbila, což se týká i zkušených hráčů: obou stoperů, Havlíka v záloze. Uprostřed hřiště jsme ztratili hodně míčů, a šance jsme tím soupeři vytvářeli.

Obě branky jste dostali z pokutových kopů.

Kterým ale předcházely naše chyby. První penalta vyplynula z brejku, který jsme si nepohlídali. Naše individuální chyba, při níž jsme nechali soupeře odcentrovat před branku, kde pak přišel faul a vyloučení. Před druhou chyba stoperů na půlce hřiště, kteří si poté překřižovali a vyvrcholilo to faulem. Pokud to takhle půjde dál, budeme mít velké problémy s každým, protože ne každému dáte tři nebo čtyři góly, ani na to nemáme mužstvo. My musíme vycházet z pevné defenzivy a zodpovědnosti, jenže oboje tam dneska nebylo.

S Hradcem jste nakonec urvali alespoň bod. Hodně, nebo málo?

Cením si toho, že jsme dokázali zareagovat na to, když se Hradec dostal do vedení a vytěžili z utkání alespoň ten bod. Na druhé straně jsme vzhledem k našemu vedení měli utkání dohrát a vyhrát. Pak jsme ale šli do deseti, takže jsem rád aspoň za tu remízu.

Bod za remízu vám dvěma góly vystřelil útočník Jurečka, který tak i atakuje čelo tabulky střelců. Co jeho výkonům říkáte?

Že si tentokrát odehrál své a trochu nám to vrátil za zápas s Plzní, ve kterém měl také některé šance. Dokonce jsme uvažovali, že bychom ho do zápasu proti Hradci neposlali od začátku, ale on potvrdil, že je gólový hráč.