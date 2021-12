Obrali i Slovácko. Jsme nepříjemní pro každého, věří hradecký Vlkanova

Po Plzni a Baníku o tom nováček soutěže přesvědčil i Slovácko, které bylo nakonec rádo, že si odvezlo bod za remízu 2:2, což mimo jiné znamená, že Hradec v náhradním domácím prostředí neprohrál ani deváté utkání sezony.

„Myslím si, že hrajeme nepříjemný fotbal pro každého, tady nám to sedí,“ uvedl hradecký kapitán Adam Vlkanova po zápase, v němž hrál hlavní roli při obou penaltových situacích, z nichž padly góly hradeckého mužstva.

Při první dal Vlkanova branku poté, co jeho střelu brankář Slovácka Nguyen vyrazil zpátky k němu a hradecký útočník mohl míč konečně poslat do sítě. Před druhou byl právě Vlkanova faulován v pokutovém území Slovácka.

Po prvním poločase jste ale prohrávali 0:1. Jak jste jej viděl vy?

Že jsme začali dobře a Slovácko moc nevědělo, co má hrát, podle mě dobrý vstup do zápasu. Bohužel z jediné akce, kterou soupeř dobře zahrál, nám dali gól, jinak se do nějaké šance nedostali.

S čím jste šli do druhé?

S tím, že nějaký bod chceme, víme, že tady neprohráváme a že i tenhle zápas zvládneme. Hodně nám k tomu pomohly červená karta a následná penalta. Poté jsme věřili, že můžeme mít i tři body.

Ty jste si přiblížili druhou penaltou chvíli před koncem po faulu na vás, jenomže soupeř stačil velmi brzy vyrovnat.

Musím ale říct, že Jurečka to udělal moc hezky. Je to ztráta dvou bodů, ale před zápasem by byl ze zápasu se Slováckem dobrý.

Byl jste u obou penalt, první jste kopal ve chvíli, kdy na hřiště přicházel střídající Jakub Rada, který je v poslední době kope. Byla možnost, že by šel i tentokrát?

Sice je kope normálně, ale nebyl celý zápas na hřišti a já už měl míč postavený. Věřil jsem si, tak to nechal na mně, pro něj by to také bylo těžké.

Petr Reinberk ze Slovácka (vpravo) fauluje v pokutovém území Filipa Novotného z Hradce Králové.

Gól jste dal, ale až poté, co jste dorazil brankářem vyraženou střelu doprostřed branky. Záměr?

Ano, od začátku jsem věděl, že ji tam kopnu, protože brankář se většinou hne. Nguyen ale zůstal stát a já pak už jen mohl doufat, že se míč odrazí ke mně.

Hodně velká úleva, že se tak stalo a dostal jste druhou šanci?

Ano. Naštěstí se počítá gól, a neřeší se neproměněná penalta.

A druhá, před kterou jste byl faulován, ale ležet jste zůstal vy i váš soupeř?

Normální souboj, ve kterém jsem byl dřív a soupeř mě trefil do kotníku. I sudí říkal, že na videu bylo vidět, že to je faul. Nevím ale úplně přesně, jak jsem padal, tak jsem protihráče nešťastně zasáhl i já.

Úspěšný podzim zakončíte domácím zápasem s pražskou Spartou, dalším favoritem a mužstvem z popředí tabulky. Velká motivace?

Stejně jako proti dalším, se kterými jsme tady už hráli. Věřím, že obereme o body i Spartu a udržíme tady neporazitelnost.