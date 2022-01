Zimní změny? V délce přípravy, v královéhradeckém kádru ne

Hradec do ní vstoupí zápasem s Plzní už 5. února, a tak jen měsíc na zimní přípravu, do které jeho hráči vstoupili pondělními fyzickými testy a úterními prvními tréninky, pro něj znamená největší novum proti čtyřem minulým, ještě druholigovým sezonám.

„Příprava se týmu scvrkla na čtyři týdny, z nich první dva budou zaměřeny spíše na kondici a druhé dva na záležitosti herní,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Koubka.

Délce přípravy odpovídá i tréninkový plán na ni. První dva týdny Hradečtí stráví v domácích podmínkách, poté se vydají na deset dnů do Turecka na soustředění, z něho se vrátí pět dnů před jarním ligovým výkopem.

Do odjezdu ještě stihnou dvě přípravná utkání, první už v sobotu na umělé trávě malšovického stadionu proti třetiligovým Velvarům. „Potřebujeme se i během kondiční přípravy dostat trochu k míči a k nějakému hernímu vytížení,“ vysvětlil zápasový program asistent Hejkal. Další tři zápasy Hradec sehraje v Turecku, víc se toho vzhledem k délce přípravy stihnout nedá.

A již zmíněné minimální změny? U Rezka je pochopitelná. Hráč, který přišel v létě na hostování ze Slovácka, nejenže se nepropracoval do základní sestavy, ale často chyběl i mezi náhradníky, na podzim naskočil jen do dvou zápasů. Jeho další fotbalová cesta nyní směřuje zpět do kádru Slovácka.

Gólman Reichl má sice podobný osud jako Rezek, ale s podstatně jiným příběhem. Brankář, který na jaře svými výkony výrazně Hradci přispěl k návratu mezi elitu po čtyřech letech, totiž v létě onemocněl a po dlouhé rekonvalescenci zůstal za dvojicí Fendrich a Vízek. Pro Reichla teď přichází nová šance v podobě zkoušky v druholigové Dukle Praha.

Rovněž dvě jména se objevila mezi možnými novými pro jaro. Jde ale o mladé odchovance, obránce Kutíka a útočníka Jurčenka. „Čekáme od nich nadšení a elán, jsou to mládežničtí reprezentanti. Kuťák s námi už na podzim trénoval, Jurčenko vynikal v devatenáctce,“ vysvětlil Hejkal.

Úvod přípravy však nestihli dva zkušení. Útočník Dvořák se dává dohromady po operaci menisku, kvůli které předčasně ukončil podzim, Urma doléčuje zranění.