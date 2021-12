Řeči o titulu nám hlavu nezamotaly, ujišťuje slovácký Hofmann

„Samozřejmě jsme to slyšeli. Kritika byla oprávněná. Když uděláme vzadu chybu, je z toho branka. A my jsme na hřišti od toho, abychom jim zabraňovali. Musíme být lepší. Ale zase si z toho nesmíme dělat velkou hlavu. O chybách se bavíme, víme co dělat,“ říká Stanislav Hofmann před sobotní podzimní derniérou proti Jablonci.

Čím to, že je vaše defenziva najednou tak zranitelná?

Těžko říct. Chtěli bychom to vědět. Dva góly jsme inkasovali z penalt, dva z rohu. Nepomáháme si při standardních situacích. Víme o tom, snažíme se na tom pracovat, ale kolikrát je to tak, že čím více se na danou věc zaměřujete, tím je to horší. Potřebujeme zase uhrát vzadu nulu, na které jsme byli zvyklí. Tak jsme vyhrávali, klidně 1:0 jako na začátku sezony. Teď dostáváme branky, a proto neděláme body. Musíme se vyvarovat chyb, které soupeři trestají.

A také ztrát koncentrace, které vás teď postihují častěji, ne?

Mám stejný pocit. Stalo se nám to v Budějovicích, což byl ale ojedinělý zápas, který už asi nikdy nezažijeme. Možná někde v hlavách vzadu máme, co se přihodilo. V některých okamžicích vypadáváme z koncentrace. I dříve jsme měli hluché pasáže, ale přežili jsme je bez inkasovaného gólu. Teď je naopak dostáváme.

Zdá se, že kolaps z Budějovic, kde jste ztratili v přesilovce vedení 2:0, vás poznamenal více, než se čekalo, že?

Následující domácí zápas s Plzní byl smolný, ne že bychom hráli špatně, porážka byla dost nešťastná. Venku s Hradcem Králové jsme dostali dva góly z penalty plus červenou, takže můžeme být rádi za bod. Ale druhý poločas jsme si měli pohlídat. Nevím, jestli to má souvislost s Budějovicemi, ale je možné že tenhle zápas se na nás podepsal.

Neurazili jste zpackanou koncovkou v Budějovicích štěstěnu, jak o tom mluvil trenér Svědík?

Tak to ve fotbale bývá. Když nejdete vítězství naproti, tak vás potrestá. Musíme to obrátit v posledním podzimním zápase na svoji stranu a vyhrát.

Jak s vámi pracuje trenér Svědík, který nejde pro rázné slovo daleko? Používá metodu cukru, nebo biče?

Sám ví, že nejde, aby všechno vycházelo podle představ, že jsou zápasy a období, kdy se nedaří. Ale nesmí trvat dlouho, jinak nám utíkají body. Máme zkušený tým, víme, jak to chodí. Po Budějovicích bylo hodně dusno. Pak jsme odehráli proti Plzni celkem dobrý zápas, ve kterém jsme měli smůlu a pocit, že nám rozhodčí ublížili. Nemá cenu se utápět depresemi, že jsme tři zápasy nevyhráli. Naopak být pozitivní.

Poté, co jste doma deklasovali 4:0 Spartu, se o Slovácku najednou začalo vážně mluvit jako o adeptovi na titul. Co to s vámi dělalo?

Nemyslím si, že by nás to ovlivnilo. Samozřejmě jsme to četli, ale nebrali jsme to extra vážně, spíše s nadsázkou. Sezona je dlouhá, do toho nadstavba. Víme o kvalitách soupeřů před námi, neměli jsme z toho zamotanou hlavu. Rozhodla poslední dvacetiminutovka v Budějovicích.

Po třech kolech bez vítězství se na vás dotáhl Baník, na třetí Spartu ztrácíte šest bodů. Elitní trojka je už mimo dosah?

Vypadá to, že odskočila. My s Baníkem jsme vyrovnanější. O čtvrtém místě se rozhodne asi mezi námi. Nechceme, aby nás před zimní přestávkou přeskočil.

Na Spartu bylo vyprodáno, na Plzeň mohlo jen tisíc diváků, stejně jako teď na Jablonec. Poznamenalo vás to nějak?

Mělo to obrovský vliv. Fanoušci by nám proti Plzni určitě pomohli. Počítám, že by bylo zase vyprodáno a zápas by vypadal úplně jinak. Nejde srovnávat plný a prázdný stadion. Je to pro nás na škodu, ale tak to mají všichni. Taková je doba. Musíme se to naučit zvládnout, jako jsme to zvládali v minulé sezoně.

Podzimní loučení obstará zápas s Jabloncem, který má spoustu starostí, dopadá na něj kauza jeho šéfa Pelty. Vnímáte to?

Víme, že jsou dole, i když jejich kádr má velkou kvalitu. Ale jak jednou spadnete dolů a plácáte se tam, těžko se dostáváte nahoru. Sami to známe z minulosti. Po domácí porážce od Teplic potřebují vyhrát stejně jako my. Čekám zajímavý zápas, nikdo nebude spekulovat, oba týmy budou hrát na vítězství.

Pak nastane zimní přestávka. Přijde vhod, že?

Stoprocentně. Tohle kolo, možná už dvě předchozí jsou navíc. Počasí není dobré. Zároveň víme, že poslední zápas je hodně důležitý. Ale všichni, my i trenéři se těšíme, až si odpočineme. Sezona od kvalifikace Konferenční ligy byla fakt dlouhá. Regenerace je důležitá. I když pauza nebude extra dlouhá, potřebujeme ji.