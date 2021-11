Liberecký Rondič o oslavě: Neprovokoval jsem, zdravil jsem tátu

„Věděli jsme, že Teplice měly náročný týden, a tak jsme chtěli hodně běhat a vnést do zápasu tempo. Naštěstí jsme vyhráli,“ řekl bosenský útočník. „Samozřejmě jsem rád za vstřelení gólu. Ale nejdůležitější je to, že jsme vyhráli a pomohl jsem tak týmu.“

Rozhodující gólová akce se zrodila v samotném závěru zápasu, kdy Teplice po vyloučení Knapíka dohrávaly v deseti. Byla to pastva pro oko libereckého fanouška, který v úvodu letošní sezony moc radosti nezažil. Rondič si vyměnil balon s Mikulou a z první vypálil v pádu svou slabší pravou nohou přesně k tyči.

Ze svého teprve druhého gólu v sezoně měl ohromnou radost. Hned se rozběhl směrem ke kotli teplických diváků, ale mělo to svůj důvod. „Měl jsem tady tátu, který za mnou přijel z Bosny, tak jsem běžel oslavovat k němu. Aby si fanoušci Teplic nemysleli, že jsem je chtěl provokovat,“ vysvětloval dvaadvacetiletý útočník.

Vítězný gól dal Teplicím podruhé za sebou, i při jarní domácí výhře 2:1 skóroval v samotném závěru. „Znovu jsem dal gól v poslední minutě a znovu po centru z levé strany. Jsem rád, že jsem se trefil, to samozřejmě těší každého útočníka. Zvlášť když se tak stane po několika zápasech. Pro nás to je velmi důležitá výhra,“ zářil talentovaný hráč, který dříve hrál za FK Sarajevo, ale do Liberce přestoupil v lednu 2020 ze Slavie.

V Teplicích šel Slovan do vedení bleskovým úderem už ve druhé minutě, kdy se po dlouhé době střelecky prosadil Matoušek. Jenže pak hosté zvolnili a ještě do přestávky je Mazuch potrestal vyrovnávací brankou na 1:1. Ve vyrovnaném druhém poločase byly pro vývoj utkání rozhodující dva momenty: liberecké střídání, kdy na hřiště přišli Júsuf, Nečas či Rondič, a přesilovka v závěru.

V 85. minutě fauloval na hraně šestnáctky Knapík unikajícího Nečase a domácí tým dohrával v deseti, čehož Liberec nakonec dokázal využít. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, nicméně postupem času jsme začali hrát hodně profesorsky, přihrávky dozadu, pomalá kombinace... Tím jsme se dostávali pod tlak a náš výkon v první půli dobrý nebyl,“ konstatoval trenér Luboš Kozel.

„Ve druhé půli se náš výkon trochu zvednul. Rozhodující pro zápas byli naši střídající hráči. Vítězství v nastavení je samozřejmě vždycky trošku šťastné, ale myslím si, že po červené kartě jsme chtěli více vyhrát.“

Liberec pod vedením nového kouče Kozla vyhrál čtyři z posledních šesti utkání a zvolna se sune do klidnější části ligové tabulky. „Můžu říct, že my všichni makáme a trénujeme naplno, protože každý se chce ukázat. Jako tým dobře spolupracujeme, snažíme se hrát kombinačně. Řekl bych, že se každým zápasem zlepšujeme,“ řekl autor vítězného gólu Imad Rondič.

V dalším kole přivítá Slovan U Nisy v souboji týmů z druhé poloviny tabulky Bohemians.