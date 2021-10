Teplický Jarošík po knokautu: Špatně to koušu, naše série se podobá mojí v Celje

„Špatně se mi to kouše. Nejsem trenér ani člověk, co rád prohrává. Naše série se začíná podobat té mojí v Celje. Snad se to otočí a bude to jiné,“ doufá Jarošík.



Loni v zimě opustil druholigové Ústí a přijal záchranářskou misi u slovinského mistra. Jenže z jedenácti ligových zápasů vyhrál jediný a vedení se s ním rozloučilo. Na Stínadlech má po sobotě bilanci čtyři ligových krachů a jednoho pohárového. „Určitě jsem nešel do Teplic prohrávat, nelíbí se mi to,“ kabonil se bývalý reprezentant.

Přitom proti Liberci vše směřovalo k dělbě bodů, než v 85. minutě stáhl Knapík na hraně vápna Nečase. Červená karta! V nastavení pak domácí knokautoval Rondič.

„Byli jsme asi nejblíž k bodovému zisku, chyběly dvě minuty, to zamrzí. Knapík to udělal asi takticky dobře, hráč šel sám na bránu. Chyba byla předtím, že jsme nezachytili jednoduchý nákop a seběhnutí soupeře. Nebylo to jako Švanda v poháru proti Spartě už na začátku. I když v závěru nám Knapík chyběl,“ cítil Jarošík.

Nejen Knapík. Kvůli svalovým potížím odstoupil Vondrášek a nejspíš kvůli poraněnému zkříženému vazu v koleni Mazuch, autor vyrovnávací trefy. Tři ze čtyř obránců základní sestavy byli ze hry. „U Vondyho jsem to nečekal, i když měl zápasovou porci ve středu. Na návrat Mazucha jsem se těšil, potřebovali jsme zkušeného a soubojového hráče dozadu. Velká škoda, jak to celé dopadlo. A velká ztráta. Vypadá to na křížák,“ smutnil trenér sklářů.

Zase se projevily bolístky Teplic. Defenzivní linie nezachytává pasy za obranu a šance, když už jsou, tým zahazuje. „Teplice v zápasech pod Jarošíkem hrály dobře, ale v rozhodujících momentech dělají chyby vzadu a ve finální fázi nejsou tak kvalitní. Ale nebylo to mužstvo, abychom si mohli myslet, že ho přehrajeme fotbalovostí. Říkal jsem, že přijde zápas, kdy to prolomí,“ varoval liberecký trenér Luboš Kozel, ovšem skláři mizérii naopak prodloužili. Na podzim v lize vyhráli pouze jednou.



„Snažíme se chyby odbourat, věnujeme se tomu, ale zase do utkání špatně vstoupíme. Báli jsme se, dostali jsme zase rychlý gól. Tvoříme rekordy, asi nikdo je takhle brzy nedostává. Do dvou minut, to se nemůže stávat. I zkušenější hráči podklouznou, pak nenabereme protihráče a přijde smolný tečovaný gól. Sráží nás to. Potom můžeme hrát vyrovnanou partii, ale v těchhle momentech se rozhoduje. Možná to někdy není o kvalitě, ale o štěstí, u nás se to opakuje,“ zoufá si Jarošík.

A proto se Teplice červenají kvůli pouhým pěti bodům na kontě. V tabulce jsou druhé od konce, navíc poslední Karviná má jen o bod míň a dva zápasy k dobru. „Měli bychom se jeden vedle druhého zamyslet, obrana, útok, záloha, podívat se do zrcadla a začít od sebe,“ burcuje zkušený záložník Lukáš Mareček. „Vlak nám ujíždí víc a víc.“

Vzdálí se i po další zastávce na Letné? Teplice hrají na Spartě příští neděli.