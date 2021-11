Teplický mladík Chaloupek: Srovnávat mě s panem Peškem? Páni

„Zápas mi ukázal, že je opravdu pořád velký prostor, kam se posouvat,“ líčil osmnáctiletý stoper na klubovém webu, když vyprávěl o porážce 2:4. „To, že odehraju jeden zápas v 1. lize, rozhodně není konec! Pořád je prostor se zlepšovat a posouvat, chlapi v 1. lize jsou úplně někde jinde.“

Nový trenér sklářů Jiří Jarošík ho před reprezentační přestávkou kvůli absencím vytáhl do áčka z dorostu a přiřadil do stoperské dvojice se zkušeným Lukášem Marečkem.

„Hned po zápase U19 v Hradci mi říkal pan Frťala (šéftrenér mládeže), že půjdu celý týden trénovat s áčkem, což pro mě bylo velké překvapení, ale určitě to stálo za to!“ září 190 cm vysoký bek. „Marec si mě řídil, což bylo super. Kdyby hrál vedle mě někdo jiný, určitě by to vypadalo jinak.“

Z velkého zápasu cítil i velkou nervozitu. „Byla obrovská, vlastně celou dobu až do nástupu na hřiště. Naskočit z dorostenecké soutěže do 1. ligy je opravdu skok, ale mám z toho velkou radost, že jsem tu příležitost dostal,“ děkuje.

A nezklamal. Třeba rychlému Jakubu Peškovi při sprintu stačil. „Těší mě, že se v něčem dokážu vyrovnat hráčům, kteří už dlouho a stabilně ligu hrají. Jsem opravdu rád, že mě lidi vůbec můžou s někým takovým, jako je pan Pešek, srovnávat,“ blaží ho, „ale práce je pořád přede mnou hodně a jedním startem rozhodně nic nekončí.“ Kdy přijde další?