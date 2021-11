Teplický záložník Mareček: My a tým pro druhou ligu? Ne, ale kvalita chybí

„Vlak nám ujíždí víc a víc. A když se nezamyslíme, bude problém,“ varoval zkušený záložník Lukáš Mareček po krachu 1:2 s Libercem, který Teplice odrovnal v nastavení.



Fanoušci tvrdí, že váš kádr je druholigový. Co vy na to?

Nemáme špatná jména, ale na papíře se fotbal nehraje, rozhoduje se na hřišti. Momentálně nemůžu jít do debaty s fanoušky, že na to nemáme. Podle mě jsou tady hráči na to, aby se liga zachránila. Každý má formu jinou, teď se nám nedaří jako týmu. Když to nejde jednomu, musí to vzít druhý, musíme se vzchopit v kabině i na hřišti.

A ta kvalita?

Kvalita kádru nám chybí, když se dostaneme do šancí. Neproměňujeme je, to rozhoduje. Stejně jako obranná fáze. V záloze je taky potřeba něco vymyslet. A my teď nemáme nějaké nápady. Když už něco vymyslíme, gól nedáme. Věřím ale, že se o to porveme. A tu kvalitu přeneseme na naši stranu.

Jenže půjde to už v neděli na Letné proti silné Spartě?

Zápas bude těžký. Když každý necháme na trávníku víc než sto procent, a přesto prohrajeme, nedá se nic dělat. Pak doma Pardubice, další náročné utkání. Nemůžeme se dívat, co bylo, maximálně si to vyhodnotit. A pak už řešit, co nás čeká, a snažit se odevzdat maximum.

Ovšem pravidelně se opakují chyby ve vaší defenzivě. Půjde to vylepšit?

Nechci kritizovat, že je všechno jen na obraně. Je samozřejmě k zamyšlení, že každý nakopnutý balon za obrannou čtyřku je nebezpečný. Ale nechci ji shazovat. Proti Liberci jsme dostali už ve třetím zápase v řadě gól do 4. minuty, to je k zamyšlení zrovna tak. Bohužel takhle se v naší situaci nehraje. Měli bychom se jeden vedle druhého zamyslet, obrana, útok, záloha... podívat se do zrcadla a začít od sebe.

Proti Liberci vás srazil závěr. Červená, pak gól v nastavení.

Že dostaneme dvakrát za sebou červenou kartu v tak důležitém zápase, to bych nevěřil. Bohužel, stalo se. A v nastavení nás to dostihlo. Je to strašidelné. Chtěli jsme to už dohrát na remízu, a pak nás srazí gól v nastavení.

Nepovedl se vám ale ani začátek, dostali jste bleskový gól. Čím to je?

Do zápasu, ve kterém bojujeme o všechno, nemůžeme vstoupit takhle. Nemáme se z čeho odrazit, nemáme šance, a když už nějaké, jako třeba proti Hradci Králové, tak až za stavu 0:2. Pokud nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na bodový zisk. A když nebudeme hrát vzadu na nulu, taky nebudeme body získávat. Musíme zkoušet hrát na nulu, a když neinkasujeme, může být z toho aspoň remíza. A pak samozřejmě být efektivní, když už si nějakou šanci vypracujeme.

Proti Liberci se během zápasu rozpadla obrana. Pro zranění nedohráli Vondrášek a Mazuch, vyloučen byl Knapík. Jak těžké bylo na to reagovat?

Je to nepříjemné, nikdo asi nepočítal s tím, že z obrany vypadnou tři hráči ze čtyř. V naší situaci je to hodně nepříjemné, musíme se dát do kupy a dostat se z této situace. Pořád věřím, že to půjde, bylo by špatně, pokud bychom nevěřili. To bychom se pak těžko stavěli na nohy. Ale věřím, že když zvládneme jeden zápas, odrazíme se z toho. Výkony v některých zápasech byly dobré, bohužel ale nemáme body. Než na krásu, to radši budu hrát škaredě a mít tři body.

V neděli na Spartě vás nejspíš čeká záskok na pozici stopera vzhledem k situaci v teplické obraně. Počítáte s tím?

Když bude potřeba, určitě tam zaskočím, ale v momentální situaci je asi jedno, kde budu hrát. Hlavně abych pomohl týmu konečně k dobrému výsledku.