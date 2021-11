Konec trápení? Matoušek se po dvou letech dočkal ligového gólu

„Snad padesát zápasů jsem se nemohl střelecky prosadit a jen jsem doufal, že nějaký takový šťastný gól tam padne a jsem rád, že se tak stalo,“ těšilo třiadvacetiletého fotbalistu.

Poprvé na sebe upozornil před čtyřmi lety, když poprvé naskočil do áčka Příbrami a s 11 góly se stal nejlepším střelcem týmu a získal i trofej pro nejlepšího hráče druhé ligy. Po talentu se skvělou střeleckou muškou a neskutečnou rychlostí pak sáhla pražská Slavia, která za něj zaplatila horentních 40 milionů korun.

V sešívaném dresu však od té doby odehrál necelého půl roku, jinak putoval po hostováních. V sezoně 2018/19 dostál pověsti střelce a v dresu Příbrami nasázel deset gólů, to už však v nejvyšší soutěži. Další rok byl v Jablonci, kde se trefil šestkrát. Naposledy 9. listopadu 2019 proti Spartě.

A pak... dlouho nic.

V létě 2020 se přesunul do sousedního Liberce. Věřil, že mu to umožní dostat se ještě na vyšší úroveň a zabojovat o návrat do pražské Slavie.

Jenomže plány mu kazil koronavirus i vracející se svalová zranění. Góly nepřicházely, nervozita rostla, psychika šla dolů.

Po letošní letní přípravě, kterou odtrénoval celou naplno, byl plný odhodlání. „Doufám, že to teď bude o sto procent jiné a lepší. Nemám žádný konkrétní cíl, abych říkal, že dám deset gólů, to ne. Prostě se potřebuju co nejrychleji chytit, nějakým gólem, asistencí, hezkým zápasem, a pak budu doufat, že na to v dalších utkáních navážu a moje výkony a sebevědomí se budou stupňovat,“ prohlásil Matoušek.

Úvod sezony však Liberec hrubě nezvládl, padl na poslední místo ligové tabulky a vyměnil trenéra: Pavla Hoftycha nahradil Luboš Kozel. Ten Matouška nezatratil a blonďatý expres se mu v Teplicích po dlouhém půstu ve 13. kole konečně odměnil gólem.

V utkání byl vyhlášen nejlepším hráčem, a to nejen díky své první ligové trefě v dresu Liberce. Nejčastěji se pouštěl do driblinků, zároveň byl také nejaktivnější v napadání. Navíc strávil nejvíc času ve sprintu a dokázal při tom vyvinout největší rychlost ze všech hráčů: 9,17 metrů za sekundu (33 kilometrů za hodinu).

„Maty si prožil dvouleté období, kdy mu to nejen nepálilo, ale nedařilo se mu ani herně, navíc měl opakovaně svalové problémy. K jeho cti slouží, že to nezabalil,“ řekl bývalý liberecký kouč Hoftych v televizním studiu při zápase v Teplicích. „V létě ještě víc přidal v přístupu, přestal se na hřišti schovávat a makal na sobě. Dostával šanci za nás, teď mu trpělivě dává šanci trenér Kozel, a to i na úkor jiných hráčů. Přeju mu, ať mu to pálí dál.“

Nový liberecký trenér Kozel na Matouška hned od začátku sázel. Ve všech sedmi utkáních pod jeho vedením se ofenzivní záložník objevil v základní sestavě. „Jeho výkony šly v poslední době jednoznačně nahoru. V každém zápase byl v šancích, akorát je neproměnil. Když se ale dostává do šancí, je předpoklad, že přijdou i góly,“ řekl Luboš Kozel.

Ten první teď po dlouhé pauze přišel.

Až další ligová kola však ukáží, jestli slávistický šikula v libereckých službách znovu naleští svůj střelecký štít.