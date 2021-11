Liberec se proti Bohemians pokusí o třetí výhru v řadě. Důležitý zápas, ví kapitán

„Vyšplhali jsme se do prostřední ligové skupiny a teď se tam chceme udržet, což znamená udělat do konce podzimu co nejvíc bodů. Bohemians jsou náš tabulkový soused, takže je to vlastně zápas o šest bodů, který je pro nás velice důležitý,“ řekl liberecký obránce a kapitán Jan Mikula.

Liberec v sedmi dosavadních utkáních pod vedením nového kouče Luboše Kozla získal celkem 13 bodů a čtyřikrát slavil výhru. Naposledy v Teplicích 2:1 díky Rondičově gólu ve třetí minutě nastavení. Aktuálně patří Slovanu 10. příčka ligové tabulky, kam se zatím vyšplhal z posledního místa z úvodu sezony.

Liberec - Bohemians od 15 hodin ONLINE

Bohemians jsou až dvanáctí, dva body za Libercem, mají však zápas k dobru. V poslední době se jim příliš nedaří: čtyři zápasy z pěti prohráli, porazili jen doma Olomouc. V Liberci se představí už potřetí v řadě na hřišti soupeře, na předchozích dvou zastávkách v Mladé Boleslavi a na Slovácku nebodovali.

„V určitém smyslu je Bohemka pořád stejná, jak když jsem kdysi odcházel do Brém. Tedy bojovný, důrazný a pro každého nepříjemný soupeř, to se nezměnilo, ale teď bych řekl, že do toho přidali i fotbalovost,“ všiml si liberecký defenzivní univerzál Theodor Gebre Selassie. „Dvakrát za sebou jsme zvítězili a bylo by výborné, kdybychom to potvrdili dalším tříbodovým ziskem. Podle tabulky jsme asi mírným favoritem a třeba minule doma proti Olomouci jsme už předvedli, že dokážeme hrát kvalitní fotbal.“

Tým Bohemians vede Luděk Klusáček, který býval během hráčské kariéry kapitánem Liberce. „Ve Slovanu jsem strávil čtyři roky, proto se mi tu vždycky vybaví spousta příjemných vzpomínek. Liberec byl vždy dobrá adresa, rád se sem vracím, ale teď bych si samozřejmě chtěl odvézt tři body,“ řekl Klusáček.

„Liberec určitě patří v tabulce výš. Teď začal sbírat body, takže naladění týmu už je dobré a nečeká nás nic lehkého. V Liberci je to pro nás jeden z řady velmi důležitých zápasů, protože bodové rozestupy jsou minimální.“

Utkání Liberec - Bohemians bude věnováno Dni válečných veteránů. Tomu bude odpovídat i doprovodný program včetně výstavy či ukázky historických vozidel. Čestný výkop by se měl po státní hymně odehrát za účasti jednoho z veteránů 2. světové války.