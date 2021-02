Jsme v křeči, bude to dřina, tuší teplický trenér Kučera

Příčiny další jarní porážky viděl trenér jinde. „Musíme minimalizovat chyby v obraně, v ofenzivě se taky trápíme, naše koncovka je žalostná. Jsme v křeči, nemůžeme dát gól. Bude to ještě dřina,“ uvědomuje si Kučera, na jehož Teplice se dotahují týmy z úplného dna tabulky.

Na půdu rozjetého Slovácka jeli skláři s defenzivní taktikou, ale už po čtyřech minutách museli svůj plán zrevidovat. Inkasovali totiž gól od Kalabišky.

Momentka ze zasněženého utkání Fortuna ligy mezi Slováckem a Teplicemi. Na snímku se domácí záložník Milan Petržela pokouší utéct skluzujícímu Rubenu Droehnlemu.

„Je začátek, máme myslet spíš více na defenzivu, hrát kompaktně. Jenže přijde skrumáž, vypluje míč a z akce po naší pravé straně dostaneme gól. A pak už to pro nás bylo hodně těžké, protože Slovácko má velice dobrou defenzivu. Prali jsme se s tím, v první půli jsme pár šancí měli, největší asi Mareš, který to mohl řešit kličkou, nebo to víc dloubnout. Jenže jsme to nevyřešili, dobrá nebyla ani předfinální fáze, měli jsme to zvládat lépe, jít si pro faul, zkusit to jeden na jednoho, jít do většího rizika,“ vyčítal kouč.

Druhý poločas byl ale ještě horší. „Už to byla spíš válka. Terén byl čím dál těžší, už jsme si toho moc nevypracovali, Slovácko pečlivě a dobře bránilo a pro nás ta situace byla čím dál těžší. A v závěru jsme dostali gól, který byl už spíš kosmetický,“ připomněl Jurečkovu trefu po Mazuchově chybě v 89. minutě.

Z pěti jarních zápasů jediný bod, čtyři duely bez vstřeleného gólu. Není divu, že Teplice trčí na 14. místě a dotahují je týmy ze dna. „Zatím si od nich ještě nějaký distanc držíme, ale pořád nevyužíváme těch situací, kdy máme nabito a můžeme jim odskočit,“ štve trenéra.

To Slovácko si užívá báječnou sérii, na jaře z pěti zápasů ztratilo pouze bod a prodralo se do absolutní ligové špičky, je čtvrté. „Už by to asi chtělo to 4. místo udržet, je to teď takový náš cíl,“ troufá si obránce Slovácka Jan Kalabiška.

Teplice mají úplně jiné starosti. „Tu situaci, do které jsme se dostali, jsme si zavinili sami a sami se z ní musíme dostat. Nemůžeme spoléhat jen na to, že týmy pod námi budou všechno prohrávat, musíme se zvednout!“ velí Kučera. Další možnost budou mít Teplice v neděli doma proti Slavii.