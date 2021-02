Teplický záložník Žitný: Hrajme jako na Slovácku a body přijdou

„Nehráli jsme vůbec špatně a minimálně bod jsme si mohli odvézt. Tak jako na Slovácku musíme hrát pořád a body pak přijdou,“ utěšoval se Žitný po zápase, v němž hosté měli minimum šancí v ofenzivě a v defenzivě se „blýskli“ například kiksem Mazucha před druhým gólem Jurečky.

Souhrn 19. ligového kola

Plán Teplic se sesypal hned po čtyřech minutách, kdy inkasovali od Kalabišky. „Špatně se to pak dohání. Sice jsme potom začali hrát docela dobře kombinačně, ale chyběla nám předfinální a finální fáze. Když už jsme se do šance dostali, tak jsme ji neproměnili, to byl kámen úrazu v první půli. Druhá půle byla docela vyrovnaná, ale už jsme neměli žádnou gólovku, abychom to dotáhli aspoň do remízy. A když jsme dostali 2:0, už to byla pro nás konečná,“ ohlížel se Žitný.

Na těžký zasněžený terén se nevymlouval. „Když sněžilo, nebylo to příjemné, moc toho nevidíte. Ale když přestalo, už to bylo lepší a dalo se hrát. Terény jsou teď všude špatné, je to pro všechny stejné.“

I když na čtrnácté Teplice dál dotírají týmy z ligového dna, záložník si tlak nepřipouští. „Nesmíme si to dávat do hlavy,“ velí. Zátěžovou zkouškou projdou Teplice už v neděli, kdy hostí suveréna Slavii.