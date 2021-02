V Teplicích hledají cestu z bídy: Musíme věřit, že to překonáme

V neděli jste doma podlehli Pardubicím 0:1 a zase se vás týká boj o ligovou záchranu. Nemilé překvapení?

Už před začátkem jara jsme říkali, že dolů se dívat musíme a nahoru můžeme. Nedaří se nám dostat z nebezpečných vod, gólů dostáváme hodně. Což není jen o štěstí ani smůle, tomu prostě musíte jít naproti. Tentokrát jsme měli i málo šancí. S Karvinou to bylo daleko lepší, v Budějovicích jsme je spalovali. Jestli je to v tom, že v hlavě se klukům něco honí... Chtěl bych větší zarputilost, hladovost. Teď jsme si toho tolik nevytvořili, ani jsme nebyli nebezpeční ze standardek, měli jsme strašně moc ofsajdů. Je otázka, jestli nás soupeř chytal do ofsajdové pasti záměrně, nebo šlo o naši hloupost.

Jak mužstvo probudit? Ani v přípravě proti Slavii B si další hráči neřekli o základní sestavu.

Každý trenér chce sestavu stabilizovat, není to jen o rošádách. Program není nahuštěný, nejsou anglické týdny. Ale když prohrajete 3:5 s béčkem Slavie, s mladíky, to se asi nikdo neukáže. Ovšem hráči ze základní jedenáctky vědí, že se na ně ostatní tlačí, musí potvrzovat svoji výkonnost. Samozřejmě když se nevyhrává, změny se dělají. Odezva je na hřišti. V defenzivní fázi vždycky uděláme nějakou hloupost, v ofenzivní neproměníme penaltu, nedáme šanci. Nejde nám to vpředu ani vzadu. Funguje to málo. Nikdo nám z toho nepomůže, musíme si pomoct sami. Každý hráč má pořád možnost chytit šanci za pačesy. Věřím, že se postavíme na nohy a že budeme šlapat co nejdřív.

Už jste přitvrdil vůči kabině?

Bič byl určitě po zápase s Jabloncem (0:5), ale to není o tom být pořád jen zlý. Střídáte cukr a bič. Každý zápas si vyhodnocujeme, posíláme hráčům sestříhaná videa, pak s nimi sedíme individuálně. V týdnu před zápasem s Pardubicemi jsme měli posezení s celým týmem, zhodnotili jsme si druhý poločas s Karvinou. Používáme kritiku i pozitivní věci. Samozřejmě říkat něco o pozitivních věcech, když nevyhráváte a nebodujete, tak si fanoušek řekne, že to je blbost. Ale patří to k tomu. Musíte se odrazit i od toho, že hráčům ukážete ty dobré věci, aby v nich pokračovali, aby je to namlsalo. My tedy teď víc ukazujeme ty špatné věci, které nás dostávají na dno.

Na podzim jste Teplice pozvedl, ale teď zažíváte těžké chvíle.

Není to jednoduché, potřebujeme vyhrávat, potřebujeme najet na vítěznou vlnu. Připravit se v tréninku, zvolit dobrou základní jedenáctku na dalšího soupeře. Zápasy jsou těžké všechny, ať je soupeřem Karviná, Pardubice nebo Slavia. Při tomto počasí je možné úplně všechno. Musíme věřit i po těch nezdarech, že to překonáme, je to jen o tom se daleko víc rvát na hřišti, dát tomu nějakou nadstavbu.

V brance dostal před zkušeným Grigarem přednost Čtvrtečka, jak hodnotíte jeho výkon?

Byli bychom úplně maximálně spokojeni, kdyby udržel čisté konto. Ale působil dobrým dojmem. Zákroků až tolik neměl, že by musel něco vyloženě likvidovat. Ale byl to od něj pozitivní, dobrý výkon. Že bude chytat, jsme se rozhodli až ráno před zápasem, do poslední chvíle jsme váhali mezi ním a Němečkem.

Teplický brankář Jan Čtvrtečka.

Naopak Tomáš Grigar nebyl k zápasu vůbec nominován. Byla to reakce na jeho kiksy v předešlých zápasech?

Musím říct, že Grigy byl po zápase s Karvinou na sebe naštvaný. Ukázal velkou sebereflexi, sebekritiku. Probírali jsme tu situaci s ním a rozhodli jsme se, že ho necháme, ať úplně vypne. Dostal volno, žádný trest. Chtěli jsme, aby se odreagoval.

Co způsobilo porážku a nepřesvědčivý výkon s Pardubicemi?

Před zápasem jsme věděli, že nás čeká tuhý boj, totální válka. Že budou rozhodovat malé věci, standardka, chyba, podařená střela. Pardubičtí byli dobře zformovaní v obraně, nepropustní. Hrozili z brejků, s přibývajícím časem to pro nás bylo těžší a těžší. A od chvíle, kdy jsme inkasovali, jsme nebyli schopni si nic vytvořit. Jako by na nás padla deka. Do gólu jsme byli nebezpečnější, pak už vůbec. Nechápu to, že se nedokážeme zvednout. Pardubice hrají nepříjemný fotbal, jsou doopravdy jako vosy. Terén jim možná vyhovoval víc než nám. Každopádně ze dvou posledních domácích zápasů jsme si představovali úplně jiný bodový zisk.