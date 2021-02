Slovácká jízda nekončí, Teplice zase srazil hloupý gól: Patláme se v tom

„Rychlý gól vám vždycky pomůže. Ještě na takovém terénu, na kterém se nedá pořádně kombinovat. Na to, jak hustě sněžilo před zápasem, terén vydržel,“ řekl autor první branky Jan Kalabiška.

Po uličce Klimenta otevřel skóre už ve čtvrté minutě, kdy silná sněhová přeháňka nad Uherským Hradištěm vrcholila. „Gól nás ale neuklidnil. Ztráceli jsme zbytečně balony a nechali se zatlačit,“ doplnil Kalabiška.

Když se pak v závěru utkání hosté pokoušeli o nápor, Droehnle sestřelil prchajícího Kohúta a viděl rovnou červenou kartu. A hned z následující akce domácí pojistili výhru, v pokutovém území kiksnul zkušený Mazuch, který „namazal“ na malém vápně volnému Jurečkovi, pro něhož už nebyl problém prostřelit bezmocného Čtvrtečku.

„Šel jsem tam trochu na dlouhou nohu a ten balon jsem špatně odvrátil. Ten gól beru na sebe,“ sypal si popel na hlavu stoper Mazuch. „Přál bych si, aby nám něco takového nabídl soupeř na druhé straně. Dostáváme opravdu hloupé góly, pokud se tohle nezmění, budeme se v tom pořád takhle patlat,“ byl kritický teplický trenér Radim Kučera.

Slovácko tak porazilo Teplice i podruhé v sezoně 2:0 a jarní bída Severočechů tak nebere konce. Ani v pátém ligovém zápase roku 2021 skláři nevyhráli, navíc čtyřikrát nedali ani gól.

„Zápas hodně ovlivnil rychlý gól. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, ale když prohráváte ve čtvrté minutě 0:1, je to už pak těžké. Hráčům za první půli těžko můžu něco vytknout, předvedli jsme dobré pasáže, měli jsme tam i šance. Jenže gól dal soupeř, byť se dostal dvakrát k naší bráně. Nedokážeme do teď nějak přelomit a to nás táhne k zemi,“ bědoval v České televizi Kučera.

Situace Teplic se dál komplikuje, v lize zůstanou čtrnáctí a spodek tabulky je může dotáhnout. Navíc příště hostí lídra Slavii.