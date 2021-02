Rozjeté Slovácko čeká Příbram. Čeká nás další zrádný zápas, říká Hofmann

I díky pevné defenzivě se hradišťský tým před sobotním výjezdem do Příbrami vyhřívá na čtvrtém místě Fortuna:Ligy. A Hofmann s Kadlecem jsou podle mnohých jedním z nejlepších stoperských párů soutěže.

„Poslouchá se to dobře, ale víte, jak to je. Nepodaří se vám dva zápasy a zase je to něco jiného,“ nelítá Hofmann hlavou v oblacích.

Spolu jsou ztělesněním zkušenosti. Dohromady odehráli v české nejvyšší soutěži 367, Kadlec přitom strávil podstatnou část kariéry v zahraničí.

Příbram - Slovácko Sobota 14.00 online

„Káca je zkušený frajer, má toho spoustu za sebou. S ním je to jednodušší. Dost mi to ulehčuje. Jsme na sebe zvyklí. Hrajeme vedle sebe dlouho, je to vidět,“ pochvaluje si Hofmann klapající souhru.



Kdo z nich má při dirigování slovácké defenzivy hlavní slovo? „Těžko říct. Káca není takový, že by řval na hřišti. A ani já. Posouváme ty okolo nás. Na organizaci hry je Vlasta Daníček, když je zdravý a hraje. Teď se o to musíme podělit,“ připomíná Hofmann, že kapitán Slovácka vynechal kvůli svalovému zranění poslední čtyři kola.

Slovácko se s jeho absencí srovnalo. Po domácím vítězství nad Teplicemi protáhlo rekordní sérii bez porážky už na sedm kol a během nich ztratilo jen dva body. I to ukazuje, v jaké pohodě se momentálně výběr kouče Martina Svědíka nachází.

„Teď nás čeká další zrádný zápas, ve kterém budeme favority. Klíčové bude, jak se na utkání nachystáme v hlavách,“ míní Hofmann.



Příbram, toť neojblíbenejší ligový soupeř Slovácka i Hofmanna. Mužstvo od Litavky porazilo v lize desetkrát po sobě, jeho dominanci podtrhuje skóre 26:4, o tři góly v jeho síti se postaral Hofmann.

„Ale jednoduché to nebude. Trenér Horváth změnil jejich styl. Snaží se běhat, napadat. Jsou nepříjemnější, než bývali. A uvidíme, co hřiště,“ zmínil Hofmann další faktor, který může výsledek zápasu ovlivnit.

Před dvěma týdny na příbramském oraništi nechala Slavia dva body, když schytala tři branky. Že se po třeskutých mrazech náhle oteplilo, může být paradoxně na škodu.

„Aby tam nebyla samá voda. Ale jsme rádi, že máme to nejhorší počasí snad za sebou,“ odfrkl si Hofmann.

A před sebou tři duely v devíti dnech. Ve středu v Jablonci, v neděli doma se Slavií. „Můžeme se poměřit se špičkou. Naznačí, jestli si čtvrté místo zasloužíme.“