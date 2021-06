Teplický ředitel Vachoušek: Chceme dravce. A zase se naučit vyhrávat

„Určitě nesedíme jen se založenýma rukama a nic neděláme. Tenhle problém řešíme v úzkém okruhu lidí, kteří jsou tomu nejblíž,“ řekl bývalý reprezentant.

Na co jste přišli?

Pitváme se v tom, vyptával jsem se hráčů. Co jsem se dozvěděl, zůstane interní záležitostí. Od nového ročníku uděláme některé věci, které by tu změnu mohly nakopnout.

Jaké?

Je pravda, že vyhráváme strašně málo zápasů. Od prvního přáteláku budu vyžadovat od hráčů absolutní soustředění, zodpovědnost. Musíme se znovu naučit mít radost a zažít pocit z vítězství už v přípravě a na tréninku. Vrátit to do nich. Půjdeme do detailu, budu na tým tlačit, ať vyhrávají každý zápas. A je jedno, jestli s krajským přeborem, nebo Slavií, to už nerozhoduje.

Co k tomu povede?

Daleko větší zodpovědnost přehodíme na starší hráče, aby cítili tlak. A po mladších budeme vyžadovat větší zapálení, individuální tréninky, aby mužstvo šlo nahoru. Od prvního momentu letní přípravy po nich budu chtít maximální nasazení.

Letos jste skončili až patnáctí, místo nad sestupem. Jak tu stresující sezonu hodnotíte?

Beru ji za velmi neúspěšnou, na druhou stranu se držíme našeho cíle. Pozitivum je, že zapracováváme odchovance, víc prostoru dostali Knapík, Radosta, Kodad, do tréninku vstupují další mladí z dorostu Korselt, Charvát, Tadeáš Vachoušek. I v ročnících 2003 a 2004 máme hráče, kteří by se jednou měli dostat do našeho A-týmu a přinést kvalitu. Další plus je, že nám vyšla výměna Kodeše za Jukla s Hradcem Králové. Jukl ukázal, proč jsme ho brali, vybudoval si skvělou pozici na postu číslo 6, kde měl nahradit končící legendu Admira Ljevakoviče. Měl velmi konstantní výkonnost a pevně věřím, že i další sezonu projede tímhle stylem.

Co stálo za bídným rokem?

Trenér Radim Kučera nám předložil podrobnou analýzu. Zasáhl nám do toho covid, nadělal nám v ose týmu paseku. Někdo se po něm dostal do formy za týden, jiný až za měsíc. Víme, že nás to neomlouvá, ale je jasné, že opravdu nemáme pětadvacet kvalitních hráčů, takže nepostavíme dvě stejně vyrovnaná mužstva. Podepsala se na nás i dlouhodobá zranění, křížák si utrhl Žitný, natržený vaz v koleni zastavil Heidenreicha. To neovlivníte. A když kádr není tak široký, kvalitu úplně neudržíte. Na druhou stranu to byla šance pro hráče, kteří se ze začátku nedostávali do sestavy, ale někteří ji ne úplně chytili.

Jak se tedy změní kádr pro příští prvoligový ročník?

Dále se chceme věnovat mladým, postupně je zařazovat do áčka. Nebudeme si moct koupit drahé hráče, musíme jít tímhle směrem. To jsme si řekli už před rokem a snažím se to plnit. Osu týmu ale tvoří starší hráči a měla by zůstat stejná, přestože končí Ljevakovič, Řezníček a Vukadinovič. Chceme stavět na odchovancích a na mladších, dravějších hráčích, kteří chtějí něco ve fotbale dokázat. Přinesou k nám svěží vítr. Už jsme získali z Dukly obránce Chlumeckého. Jednáme s pražskou Spartou ohledně prodloužení hostování brankáře Čtvrtečky, skoro vše je domluvené, mělo by to být na dva roky s opcí. Mluvíme s ní také o záložníkovi Fortelném, chceme, aby tady zůstal a dál se rozvíjel u nás, určitě o něj budeme bojovat.

Jaké posty sháníte?

Chceme přivést středního útočníka na pozici číslo 9 k Marešovi, určitě přijdou další hráči na zkoušku. Trápí nás obě dvě křídla i s výhledem, že by mohli ti hráči hrát pravého nebo levého obránce. Některé uvítáme na začátku přípravy.

Trenér Kučera zůstává, proč jste se tak rozhodli?

Hlavní důvod, proč jsme ho brali, je, že umí pracovat s mladými. A opakuji, nebudeme si moct dovolit utrácet za velké hvězdy a hotové hráče. Trenér si je vědomý, že postavení v tabulce není dobré, ale úplně bych to neházel jen na něj a realizační tým. Všichni bychom se měli spojit, aby Teplice byly výš a nemuseli jsme se strachovat do posledního kola, jestli sestoupíme, nebo ne.

Hostování končí Gabrielovi z Plzně a Heidenreichovi z italského Bergama, nebudete mít problém na postu stopera?

Máme čtyři stopery, zaskočit může i Kučera, to je dostačující. A navíc Gabriel s Heidenreichem sice jdou na přípravu do svých mateřských klubů, ale nikde není psáno, že nebude šance je znovu získat.

Proč nepokračují ofenzivní hráči Řezníček a Vukadinovič?

Naše filozofie je pracovat s mladými, rozhodla i finanční stránka, musíme koukat na rozpočet. Šanci dostanou mladší a draví, kteří se budou chtít posunout jinam. Že Teplice pro ně nebude konečná, ale přestupní stanice.

Naopak zkušenému brankáři Grigarovi jste novou roční smlouvu nabídli. Zůstane?

Čekáme, jak se vyjádří. Na konci ligy dokázal, že je ještě platný hráč, ukáže čas, jakou bude mít pozici. Jestli bude jednička, dvojka, nebo učitel našich mladých brankářů.

Co očekáváte od působení legend Ljevakoviče a Rezka ve vašem třetiligovém béčku?

Od koho jiného by se mladí měli učit než od Ljevakoviče s Rezkem? Budou k nim vzhlížet. Oni se zase budou učit trenéřině, bude to pro obě strany přínosné.

Ljevakovič bude hrající asistent, Rezek hráč a asistent u U19. Může ještě vypomoct i v lize?

Doufám, že se tak nestane. Réza je prvotně hráčem béčka, ale když bude krizovka, věřím, že bude připravený naskočit.

Kdo bude trenérem béčka?

To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Měl by jím být normálně Jarda Kolínek, ale teď nevím, dostal nabídku z jednoho nejmenovaného klubu. Když ji přijme, budeme hledat nejlepší řešení.

Zkušení vás opouštějí, nebudete v dalším ročníku ještě slabší?

Nedokážu to říct. Jsme férový klub, který vždy hráčům platí včas, to chceme dodržet dál. Asi budeme hrát to, na co budeme mít. Osa starších hráčů tu zůstala, hlavní bude zachytit začátek ligy.

Jak se vám pracuje, když máte tak svázané ruce rozpočtem?

Úplně jednoduché to není. Když víte o nějakém hráči a chtěl byste ho získat, soupeříte s dalšími pěti vlčáky. A taky je otázka, jestli si ho můžete dovolit. Vždycky rozhoduje finanční stránka, ale ne vždy se podaří správné hráče přivést, to si nehledám výmluvy. Snažím se získat charakterové fotbalisty a vítězné typy.

Když u vás hráči hostují ze Sparty, Slavie nebo Plzně, musíte přejímat jejich platy. Je to ve vašich možnostech?

Třeba Sparta se v tom chová střídmě, hráče nepřeplácí. Věřím, že se nám podaří přivést Čtvrtečku a Fortelného, někteří z Plzně by se u nás také mohli zapojit do přípravy, i ve Slavii máme nějaké vyhlédnuté.

Kdy začínáte přípravu?

Startujeme 21. června, budeme doma a na soustředění v Písku, čekají nás zápasy s Chomutovem, Varnsdorfem, Vlašimí, Budějovicemi, podle losu ligy dvojzápas s Bohemkou, generálka bude dvojutkání s Duklou.