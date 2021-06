Frťala: Prý jsem blázen, když měním ligu za mládež. Nejsem

„Někteří trenéři v dospělém fotbale hodnotí práci mládežnických kolegů, aniž by se kdy výchově talentů věnovali. Já k tomu chci přičichnout a porovnat, jak je náročné dělat mládež, jaká jsou její specifika. Uvažuji už čtyři pět let, že přidám ruku k dílu u mládeže,“ řekl Slovák, který na Stínadlech strávil jako hráč sedm sezon v nejvyšší soutěži, další předtím i ve 2. lize, podílel se na historickém stříbru v roce 1999 a zahrál si se skláři v pohárové Evropě.

Druhý důvod je ryze osobní. Dekádu strávil mimo Teplice, kde se usadil, vystřídal Varnsdorf, Podbrezovou, Jablonec a Hradec Králové. „Deset let jsem byl z domova. Mám v každém klubu fotbalovou rodinu, ale ta rodina osobní je pro mě nejdůležitější. Chci jí být nablízku,“ svěřil se padesátník Frťala.

S mládeží koketoval, už když působil ve Varnsdorfu. Kontaktovala ho akademie budějovického Dynama. „Informoval jsem pana Gabriela, šéfa Varnsdorfu, a dva měsíce jsem aktivně v Dynamu řešil různé schůzky, konzultace, personální obsazení. Jednou nohou už jsem tam byl. Zároveň jsem zůstával ve Varnsdorfu, protože jsme ještě nebyli zachránění. Pak se věci vyvinuly jinak, vstoupil do toho Hradec,“ vzpomíná na léto 2018.

Novinky v mládeži Teplic Zdenko Frťala bude od 1. července šéftrenérem teplické mládeže, z Hradce Králové s ním jako kouč U19 přichází Ondřej Prášil.

Admir Ljevakovič je hrajícím asistentem B-týmu, Jan Rezek asistentem U19 a hráčem béčka.

Klub řeší stavbu tréninkového centra, mezi vytipované lokality patří i Modlany. „Mládež je rozeseta po víc plochách, to není ideální,“ uvedl ředitel Rudolf Řepka. „Ale nebude to za týden, měsíc a asi ani rok.“

Teď s Votroky postoupil – a konec! Nejen Frťalovo okolí se tomu diví. „Hodněkrát jsem už slyšel, že jsem blázen. 95 procent lidí, ke kterým mám blízko nebo jsem s nimi v kontaktu, tomu nechtělo věřit. Ale já nepotřebuji vysvětlovat věci, o kterých jsem přesvědčený.“

Hradeckému vedení Frťala oznámil svůj záměr po sezoně odejít už začátkem jara. „Řekl jsem jim, že je jen nějakých 10 procent, že budu pokračovat i po skončení ročníku, abychom nehráli nějaké zákulisní hry. Uzrálo to ve mně, když jsem byl doma deset dnů s covidem. Určité věci jsem přehodnotil a dospěl k závěru, že téměř jistě odejdu. Jsem rád, že jsme to v Hradci úspěšně dotáhli k postupu, nadobro jsem se rozhodl týden před koncem soutěže.“

Hráči to vzali různě. „Trenér se nezavděčí všem. Některým to bylo líto, jiným se možná ulevilo, že přijde nový trenér a dostanou větší prostor. Oznámil jsem to v kabině měsíc před koncem 2. ligy, když se to objevilo v médiích. Zavolal jsem si k sobě šest sedm zkušených hráčů, s nimiž jsem vždy řešil dobré i špatné věci. Vyložil jsem karty na stůl a apeloval na ně, že i když může na můj odchod dojít, ať jsou stále nastavení na to, pro co jsme ty tři roky dřeli. Aby to nemělo vliv na jejich výkon. Smekám před nimi i před vedením, že se zachovali profesionálně. A že brali jako realitu, že lidi se schází a rozchází,“ líčil Frťala.

Zleva vpředu asistent trenéra Ondřej Prášil a trenér Hradce Králové Zdenko Frťala s pohárem pro vítěze druhé fotbalové ligy.

Když utichly postupové oslavy, i na trenéra konec v Hradci Králové dolehl. „Přece jen, nebyl jsem tam pár dnů nebo měsíc. Za ty tři roky se nějaké vztahy vyvinuly, ať už pracovní nebo osobní, nebylo to jednoduché. Po posledním utkání a po všech těch oslavách a oficialitách to na člověka trošku padne, že něco končí a s něčím se musíte rozloučit. Ale to je součást naší profese, je dobré, že s asistentem Ondrou Prášilem odcházíme po úspěšné misi završené návratem Hradce do 1. ligy. Horší by bylo odcházet jako nechtěný,“ říká rodák z Nitry.

Comeback na Stínadla jako ústup ze slávy nevnímá. „Naopak, můžu si rozšířit profesní obzor, obohatit se věcmi, které se mi můžou v budoucnu hodit. Když už něco chceme kritizovat, neměli bychom o tom mít zkreslené představy. Chci zjistit, jaký produkt můžeme do dospělého fotbalu vychovat,“ vyložil svoji motivaci bývalý asistent ve Spartě, Plzni nebo Ružomberku.

„Nepřijde žádný spasitel nebo revolucionář, ale chci některé věci načíst, v dobrém pokračovat a přinést něco nového. Ať už myšlenky, nápady, ale hlavně chuť.“ Vrátit do budoucna teplické dorosty do nejvyšších soutěží, to je jeho cíl. „Nějakou historii teplická mládež má. Víme, že je hodně co zlepšovat, jsme realisté. Musíme mládež postupně nastavit, jak bychom si všichni představovali. Tím netvrdím, že je něco špatného, ale hodně věcí se dá změnit a posunout k lepšímu.“ Třeba vybudovat tréninkové centrum mládeže: „Každý ročník hraje v jiné vesnici, což je složité.“

Z Hradce Králové s sebou přivedl i parťáka Prášila, který bude trénovat tým U19: „Jsme na stejné vlně a Ondra je pro mě člověk, který mi lidsky i profesionálně vyhovuje.“

Frťala se nebojí, že by mu chyběla každodenní trenérská rutina na fotbalovém hřišti. „Nebude to pasivní ani kancelářská práce. Budu předávat svoje zkušenosti, účastnit se tréninků od U16 k prvoligovému dorostu. Udělám si takový audit, pojmenuji si problémy a postupem času je budu odstraňovat. Rozhodně nechci jen přihlížet.“