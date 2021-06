Frťala a Rezek zvýrazní teplickou DNA. Z výkonů jsou sponzoři rozčarovaní

„Spíš než díky naší hře jsme nesestoupili především zásluhou jiných soupeřů. A to je velice špatně. V závěru, kdy jsme bojovali o udržení, jsme nebyli schopní hrát to, na co mužstvo má podle mě i odborníků. Já a představenstvo jsme nespokojení,“ řekl jeho šéf Pavel Šedlbauer.

Skláři obsadili první nesestupové místo. „Už teď kvůli pandemii koronaviru se peníze sháněly hůř než v minulosti, ale určitě na to mají vliv i¬ špatné výkony mužstva. Někteří sponzoři jsou minimálně rozčarovaní, což se odráží na jejich příspěvcích,“ mrzí prvního muže klubu.

Vlastník klubu, sklářský gigant AGC pro letošek snížil podporu o 15 milionů, Šedlbauer se bude snažit dohodnout návrat na bývalou výši. „Ale nemůžeme počítat, že bychom šli podstatně výš,“ upozornil. „V posledních dobách se naše rozpočty pohybují mezi 70 a 90 miliony korun. Na střed tabulky bychom ho potřebovali zvednout o 40-50 milionů, to je můj odhad. Jsme v ligovém průměru, kluby jako Sparta a Slavia jsou odtržené.“



Šedlbauer ocenil zlepšený přístup nového vedení města jak v komunikaci, tak i v navýšení financí. „Ještě řešíme dotaci z kraje.“

Sportovní vedení sklářů má rozpočtem svázané ruce. „Finanční situaci klubu nechceme brát jako výmluvu, ale rád bych, aby ji fanoušci vnímali a pochopili. Samozřejmě i se současným rozpočtem se můžeme o několik míst v tabulce posunout, kádr na to má. Jen představa, že bychom si koupili půlku kvality jako Slavia, je nereálná. Nejsme klub, který by měl 24 vyrovnaných hráčů a mohl postavit dva stejné týmy. Nemáme na to, abychom za 50 milionů kupovali hráče, to je vyloučená cesta. Jediná zbývající je výchova talentů,“ tvrdí Šedlbauer a ředitel klubu Rudolf Řepka přizvukuje: „Chceme co nejvíc odchovanců v A-týmu, abychom je pak mohli zpeněžit.“

Pavel Šedlbauer, předseda teplického představenstva

Podle Šedlbauera už Teplice zažily propady už v minulosti: „Pamatuji doby i za Františka Hrdličky, kdy situace byla podobná. My bychom měli standardně hrát střed tabulky, a když dojde k výkyvu, je to boj o záchranu. Kdo hraje nahoře, při výkyvu je naopak ve středu.“



Nejen negativně ovšem v Teplicích vnímají sezonu. „Pozitivní je, že se do týmu podařilo zapracovat několik odchovanců a je velmi dobře trénovaný. A v poháru jsme měli poměrně velký úspěch, dostali jsme se do semifinále,“ ocenil Řepka.

Trenér Radim Kučera vedení klubu předložil podrobnou analýzu sezony a svou pozici obhájil. „Musíme uznat, že jsme prošli covidovým obdobím, pak byl tým devastovaný zraněními, což bylo pro trenéra náročné. Přestože negativa byla významná, došli jsme k závěru, že pozitiva převážila. Proto se představenstvo usneslo, že trenér i celý realizační tým budou pokračovat,“ oznámil ředitel.

Na rozvoji teplické značky budou nově spolupracovat klubové ikony. V třetiligové rezervě bude jako hrající asistent působit Admir Ljevakovič a tahounem béčka a asistentem U19 se stane Jan Rezek, navrátilec z Příbrami. Oba před pár dny ukončili profesionální kariéry, ale není vyloučené, že by v nouzi mohl Rezek pomoci i áčku.



Šéftrenérem mládeže byl jmenován Zdeno Frťala, jenž letos dovedl do nejvyšší soutěže Hradec Králové. „Mládež je naše absolutní priorita a jsem velmi hrdý, že ji povede právě on. Je to vztahový trenér, osobnost se zkušenostmi, bude mít respekt. Zdejší prostředí zná velmi dobře, bydlí v Teplicích, má tu rodinu. Patří sem, nedávalo mi smysl, aby taková persona a člen naší teplické rodiny putoval někde po republice. Naší vizí je zapojovat naše bývalé výborné hráče, ikony klubu, abychom zdůraznili žlutomodrou DNA,“ tvrdí šéf Řepka.

Jan Rezek by měl být tahounem teplického béčka.

„Už tady pracují Verbíř, Vachoušek, Fousek, Doležal, teď na naší palubě budou Ljevakovič, Rezek a Frťala. Tedy sedm ikon, které něco v Teplicích dokázaly. Dáváme tím signál veřejnosti, že to myslíme vážně na všech frontách.“

Z odchovanců letos dostali prostor Knapík, Radosta či Kodad. Vychovat si mladé hráče pro ligové áčko a pak je poslat dál, to je teplická vize i nutnost. „Je to běh na dlouhou trať, ale jsem přesvědčený, že za rok dva tři to začne fungovat a generovat mladé fotbalisty. Ty samozřejmě ukážeme v áčku a pak je případně pošleme do světa. A oni se k nám zase v jednu chvíli vrátí a budou součástí tohoto pěkného dlouhodobého projektu,“ naplánoval Řepka.

Žádné velké posilování se vzhledem k napjatému rozpočtu konat nebude, přesto Řepka věří, že Teplice slabší nebudou. „Budeme silnější! Budeme se snažit, abychom z hráčů, co tu jsou, vyždímali co nejvíc. Budeme na ně nároční a chceme, aby byli i oni na sebe, to je cesta. Pořád věřím, že tým potenciál má. Komunikujeme s většími kluby, Spartou, Slavií a Plzní, abychom si mohli sáhnout na mladší perspektivní hráče.“

Kromě Ljevakoviče v áčku skončili i útočník Řezníček a záložník Vukadinovič, klub jim neprodloužil smlouvy.

„Osa by ale města zůstat stejná,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, který chce udržet brankáře Grigara.

Hostování vypršelo Heidenreichovi z Bergama, Gabrielovi z Plzně a dvěma sparťanům. „Nové hostování na dva roky s opcí u brankáře Čtvrtečky je skoro domluvené, o záložníka Fortelného budeme bojovat,“ prozradil Vachoušek, který do obrany získal Chlumeckého z Dukly. „Chceme středního útočníka, další hráči přijdou na zkoušku.“