Kruh se uzavřel. Končit po zápase v Teplicích dává smysl, cítí Rezek

„Na 90 procent končím,“ řekl Rezek, když jako host opustil po remíze 2:2 teplická Stínadla, kde v sezoně 2002/03 vstoupil do ligy a kde zažil se skláři ještě slavné evropské časy včetně vyřazení Kaiserslauternu a Feyenoordu Rotterdam v Poháru UEFA. Pak získal dva tituly se Spartou, jeden s Plzní, zkusil si angažmá v Rusku, na Kypru nebo v Číně.

„Už jen to, že svůj poslední ligový gól jsem dal Teplicím v 1. kole a poslední ligový zápas jsem odehrál tady na Stínadlech, je takové znamení. Takže konec by dával i smysl,“ tvrdí. „Kariéra byla dlouhá, je čas přenechat to mladším, talentovaným klukům, kteří v Příbrami jsou.“

Ve 39 letech zvládl v sezoně 25 zápasů v nejvyšší soutěži, většinu z nich v základní sestavě, dal jeden gól. Od sestupu do 2. ligy však Příbram neochránil. „Potřebuje čas na rozmyšlení. Asi se musí dohodnout s rodinou, utřídit si myšlenky. Uvidíme, jakou nám dá odpověď,“ nerad by se jeho služeb vzdal trenér Jozef Valachovič.

Do sobotního utkání Rezek naskočil v 54. minutě a dostal kapitánskou pásku. Jen chvíli poté se objímal s kapitánem soupeře a svým bývalým teplickým spoluhráčem Admirem Ljevkovičem, který naopak ligový trávník opouštěl. Naposledy, i on uzavřel svoji profesionální dráhu.

„S Honzou se známe dlouho, potkáváme se i mimo fotbal. Když jsme byli spolu na kafi, bavili jsme se, že on končí, já taky. Réza má neskutečnou kariéru, po zápase jsme si podali ruku a prohodili pár slov. Zavoláme si a sejdeme se na pivu,“ plánuje Ljevakovič.

Definitivní verdikt ještě Rezek majiteli Příbrami oznámí. „Říkal jsem panu Starkovi, že uvidím po sezoně. Je možné, že po týdnu volna si to rozmyslím, ale momentálně jsem rozhodnutý skončit.“

Jeho ligová bilance se zastavila na číslech 15 sezon, 334 startů, 48 gólů a 28 asistencí.