Na sestup od začátku sezony. Fotbalová tragédie, řekl příbramský Rezek

Před čtyřmi lety byl u toho, když příbramští fotbalisté doma podlehli Slavii 1:8. Co je však ostudný debakl proti sestupu do druhé ligy. „Pro nás osobně je to fotbalová tragédie,“ hlesl kapitán Jan Rezek.