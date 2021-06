Teplický kouč Kučera: Za sezonu se omlouvám. Chci zdravý a dravý tým

„Sezona byla ubíjející. Věřím, že i fanoušek z toho měl nervy. Omlouvám se za to,“ vzkázal trenér Radim Kučera nespokojencům. „Taky bych si to představoval jinak. Úspěch v podobě záchrany se dostavil, což je základ. Věřím, že příští rok bude daleko lepší.“

Ještě v sezoně 2016/17 se skláři vyšvihli na 5. místo, pak přišel volný pád: osmí, desátí, dvanáctí, teď patnáctí čili první nesestupující se záchranářským glejtem až v předposledním kole. A to ještě díky klopýtnutí Příbrami, jinak by spolu hráli v posledním duelu o všechno.

Statistiky FK Teplice v 1. lize Bilance : 15. místo, 7 výher, 9 remíz, 18 porážek, skóre 34:66, 30 bodů

: 15. místo, 7 výher, 9 remíz, 18 porážek, skóre 34:66, 30 bodů Střelci: 9 - Mareš, 4 - Moulis, 3 - Žitný, 2 - Trubač, Kodad, Mareček, Jukl

9 - Mareš, 4 - Moulis, 3 - Žitný, 2 - Trubač, Kodad, Mareček, Jukl Asistence : 7 - Moulis, 3 -Vukadinovič, Trubač, Mareš, Vondrášek

: 7 - Moulis, 3 -Vukadinovič, Trubač, Mareš, Vondrášek Přihrávky do šance: 39 -Moulis, 23 - Mareš, Žitný, 17 - Trubač, 16 - Fortelný

39 -Moulis, 23 - Mareš, Žitný, 17 - Trubač, 16 - Fortelný Vychytané nuly: 3 - Grigar, 1 - Němeček, Diviš

3 - Grigar, 1 - Němeček, Diviš Zápasy: 32 - Moulis, 30 - Černý, 29 - Mareš, 27 - Trubač, 26 - Kučera

Kučera nastoupil v prosinci po Stanislavu Hejkalovi, z pěti kol do konce roku vytěžil 10 bodů a zdálo se, že bude dobře. Nebylo.

„V prosinci jsme si udělali bodový základ, ale v zimní pauze hodně hráčů prodělalo covid. Přišli noví hráči a nebyl prostor na sehrávání,“ ohlíží se Kučera. „Jaro jsme začali porážkou s Jabloncem, pak i v Českých Budějovicích, kde jsme nedali penaltu a tutovky. S Karvinou jsme ztratili vedení 2:0 a tehdy jsme znejistěli.“

Což přineslo křeč. „Nebyli jsme schopní ani dobře rozehrané zápasy zvládat za tři body. Když se hraje o záchranu, jde i o psychiku, není to o kráse, ale o sbírání bodů, že se to prostě urve. Ale nám se to nedařilo ani rvát, do toho se začala množit zranění. Nemohli jsme se z toho vyhrabat. Pořád nebyla stabilizovaná základní sestava, mísilo se to. Kluci si pořád zvykali, že vedle nich hraje někdo jiný, což mělo velký vliv.“

Boj s nervy zvládaly Teplice jen horko těžko. „Bylo to složité pro kluky i pro nás jako realizační tým. I velcí plejeři, když nejsou v pohodě, nehrají dobře.“ Křehká byla zejména defenziva sklářů, mají ji druhou nejhorší v 1. lize – inkasovali 66 gólů, skoro dva na zápas! Potupné debakly 0:7 v Plzni, 2:7 na Spartě či 0:5 doma s Jabloncem fandové přes online přenosy těžko kousali. „Jsem rád, že je pauza. Hodně kluků má pořád nedoléčené šrámy, třeba Kuba Mareš nehrál v topu, ale i další dojížděli sezonu na krajní mez. Dovolená jim prospěje. Jak zdravotně, tak hlavně psychicky. Doufám, že kluci vypnou,“ přeje si Kučera.

Tým chce okysličit. „Máme pozice vybrané, probíhají nějaká jednání. Věřím, že to dotáhneme a složíme dobrý, zdravý a dravý tým. Chceme se prezentovat jiným fotbalem a být úspěšní. Je co napravovat.“ Nebude už u toho útočník Jakub Řezníček, v Teplicích končí. Nejlepší střelec týmu v loňské sezoně s 12 góly se letos trefil jen jednou a dlouho marodil. „Proběhla nějaká jednání, ale vypadá to, že smlouva nebude prodloužena. Co vím, tak nejspíš opustí klub a bude mít jiné angažmá,“ přiznal Kučera. Naopak brankář Tomáš Grigar i přes nepříliš povedenou sezonu má na Stínadlech pokračovat. „Je to ikona klubu, má co předávat. Dostal nabídku, počítáme s ním i do příští sezony. Chceme ustálit brankářskou trojici Němeček, Grigar, Čtvrtečka, ať se o to porvou,“ vybízí kouč.

Další teplická legenda Admir Ljevakovič už kariéru ukončil, svůj poslední zápas odehrál v sobotu proti Příbrami. „I když už to nebylo na 90 minut, v kabině pořád působil velice dobře. Hráčů jako Ljeva by si přál trenér co nejvíc. Měl zapálení pro hru, zdravý chtíč vyhrát, strhnout mužstvo. Jsem rád, že i on přispěl k záchraně, za vše, co udělal pro Teplice, mu patří velký dík. A věřím, že to, co ho zdobilo, teď bude předávat dalším generacím.“

Zatímco hráči nastoupí na dovolenou, vedení i s trenérem začne skládat tým na novou sezonu. První posilou je 24letý Martin Chlumecký z Dukly. „Může hrát levého stopera i na levém kraji,“ představil ho sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Pohyb v kádru startuje. „Do minulého týdne jsme bojovali o záchranu, pořád jsme museli kalkulovat, jestli tu bude první, nebo druhá liga. Nějaká jednání probíhala, měli jsme pohovory s hráči, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Do 21. června bychom chtěli příchody i odchody vyřešit,“ plánuje Kučera.