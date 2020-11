Teplický kouč Hejkal: Rozhodčí pískat umí. Brutální zářezy měli jako úkol

„Ve 30 procentech našich zápasů rozhodčí chybovali. Věřím, že teď už se to nebude s tou pravidelností opakovat,“ doufá kouč sklářů Stanislav Hejkal, že díky zatčení a obvinění (ex)místopředsedy asociace Romana Berbra by mohl být klid.

Ubyde kiksů rozhodčích v utkáních proti Teplicím?

Přál bych si, aby nebyly zápasy tak chybové. Myslím si, že máme hodně dobrých rozhodčích. A pokud nejdou na hřiště s nějakými úkoly, které musí splnit, pískat umí. Jsem o tom přesvědčený. Doufám, že těch úkolů, které dostávali, bude míň a míň, snad už žádné. A že se to na hřišti projeví.

Jaký je tedy ideál?

Jediné, co chceme, je, aby rozhodčí pískali rovinu. Podívejte se na rozhodčí z ciziny v Evropské lize. Na Slavii poslali Leverkusen nesmyslně do deseti. Nebo Sparta s Lille, taky si může stěžovat. Jsem vážně přesvědčený, že pískat naši rozhodčí umějí velmi dobře, pokud nejdou do zápasu s nějakým záměrem. A já doufám, že už s tím záměrem do utkání chodit nebudou.

Dlouhodobě vaše Teplice upozorňovaly na špínu v českém fotbale. Ulevilo se vám teď?

Jsem rád. Co jsem ve funkci, hráli jsme třikrát s Opavou a třikrát mě brutálně seřezali, ať penaltami, nebo gólem z ofsajdu v poslední minutě. Nabaluje se to.

Spočítali jste si, že ve 30 procentech teplických zápasů vás rozhodčí poškodili.

Když si vezmete, kolik to je bodů... Z deseti zápasů tři, z dvaceti utkání šest bodů. A kdybychom měli loni o šest bodů víc, jsme v prostřední skupině. Těch 30 procent jsme vypočítali z toho, co nám zpětně komise rozhodčích přiznala, že ano, rozhodčí se spletli. My si to číslo nevymysleli. Samozřejmě mně jako trenérovi ty body někde chybí, pak to vypadá, že Teplice jsou dole. Kdyby tahle chybovost, v té době podle mě úmyslná, nebyla, jsou Teplice někde kolem 8.–9. místa. Teď už to snad bude lepší. Samozřejmě Teplice můžou prohrát, můžou vyhrát, to je fotbal, protože proti nám stojí stejně dobře připravený soupeř. Doufám, že teď už to bude jen o klání na hřišti.

Ty zářezy a bodové ztráty ohrožovaly i vaši trenérskou pozici.

Ano, ovlivňuje to moji práci, protože pak jde na moji hlavu, že Teplice nevyhrávají. Viz poslední zápas. Přijel jsem do Opavy, vidíte tam odevšad ty tlaky, ty lidi, první písknutí do píšťalky obrácené... A kdo dělá fotbal, ví, že je zase něco špatně. Jako pokaždé s Opavou. To vám potom bere sílu. Když víte, že jste byli lepší na šance, a odjíždíte s prázdnou, tak mě to hrozně mrzí. Protože Teplice nemají tým, aby se pohybovaly tak dole.

Půjde teď nahoru i pohoda hráčů, kteří museli být po sporných verdiktech podráždění?

Myslím, že ano. Stát se může, že se proti nám nějaký zákrok zapíská obráceně. Ale jsem přesvědčen, že to teď už nebude s úmyslem. Chyba se někdy přihodí, to je lidský faktor. Proti tomu nic mít nebudeme, protože už budeme vědět, že tam není zase nějaký projekt. Když se to stane, tak se to prostě stane.

Cítil jste velkou bezmoc, když jste chyby rozhodčích vnímal jako zadání shora?

Kolikrát. Byly emoce, lítaly pěsti do dveří, hrubé urážky rozhodčích, co tam šli. Těm to bylo jedno, byli obrnění, nechali si nadávat, protože úkol byl splněný. V zápase to bylo vidět, ta frustrace hráčů. Doufám, že už nebude, a když prohrajeme, hráči si uvědomí, že soupeř byl lepší. Ale my chceme jen vyhrávat.

Jste rád, že jste v Teplicích, které bojují za očistu fotbalu?

Je to ligová štace, jsem rád, že jsem trenér Teplic, že jsme tuhle těžkou dobu překonali. Neříkám, že mávnutím kouzleného proutku vše bude najednou vzkvétat, ale věřím, že ta křivka půjde nahoru.

Měl by po Berbrovi rezignovat i předseda asociace Malík?

Nechám to na jiných, mám na to názor. Prohlášení, že za to můžeme všichni, je divné, my přece jasně poukazovali na to, kde je chyba. Nakonec za to můžeme my... To je divné. Ale k tomu už se vyjádřil pan Šedlbauer (předseda představenstva FK Teplice), já jsem tady přes sport. Každopádně vyjádření předsedy Malíka bylo nešťastné.

Liga v Česku stála. Jak vás těší, že by se měla už rozběhnout?

Fotbal je podle mě nejbezpečnější sport. Vždyť od léta jsem byl už patnáctkrát na covidových testech, už mě bolí rypák. Měli jsme být v pohotovosti, když se začne hrát. Tréninky byly takové rozvíjející, což hráče po čase přestane bavit, jsou nastavení na zápasy, na emoce, a to jim chybí. Dlouho jsme nehráli, už na jaře, teď zase. Sezona je divná, ale jsem rád, že se rozjede.

Jak se na vás pauza projeví?

Na jaře jsme zažili vítězný restart s Libercem, teď na nás vyšel Slovan zase, tak to snad dopadne stejně dobře. Díky Evropské lize je rozehranější, ale zase hráči mohou být unavení z cest a věčného testování. Budou to dva jiné světy, něco jiného je hrát evropskou soutěž na stadionech a něco jiného cvičit v 10–15 lidech na tréninkových hřištích. Což si nestěžuji, jen dávám přirovnání.

Jak se zapracovaly do týmu nové posily Jukl a Fortelný?

Zapracovali se, vypadají dobře, otázka je, jak se to přenese na hřiště. V tréninku na malém prostoru vypadají dobře, teď to jen potřebujeme přenést na obrovská Stínadla. Od Fortelného čekám tvorbu hry, rychlé převzetí nahoru, zrychlení, koncovku i kreativitu. Jukla vidím jako osmičku, případně konstruktivní šestku. Fortelného spíš jako desítku. Když budou na hřišti oba, vedle sebe hrát nebudou.