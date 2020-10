Teplice volají po zemětřesení v českém fotbalu: Vedení asociace musí pryč

„Celé vedení Fotbalové asociace České republiky, ti špičkoví lidi, by se měli obměnit,“ tvrdí šéf severočeského klubu.

Proč?

Český fotbal nemá dobrý kredit. Jestli se potvrdí současná podezření, tak by bylo asi jasné, z čeho ta blbá pověst pramení. Pak by ovšem podle mě mělo přijít ještě větší zemětřesení. Čímž myslím tu obměnu vedení FAČR. Pokud tohle nevycítili a nepřišli na to, tak tam podle mě nepatří. Ale všechno se odvíjí od toho, jak kauza dopadne.

Jak tedy vnímáte zatčení Berbra a trestní stíhání dalších lidí?

Já o tom moc nevím. Jsou tam vážná obvinění, pokud by se potvrdila, je to docela malér. Tedy pro ně. Překvapený jsem asi jako každý.

Co to přinese českému fotbalu?

Uvidíme, jak se případ bude vyvíjet. Pokud by se všechno potvrdilo, tak by se potvrdilo i to, co se všeobecně ve fotbalových kruzích říká. Což by mohlo přispět k tomu, aby se konečně něco zlepšilo.

Jaký to podle vás je signál pro fotbalové fanoušky?

Samozřejmě pro ně je to velmi pozitivní, víme, jaká je pověst pana Berbra u fanoušků. Byl bych rád, kdyby se zvedl zájem diváků o fotbal. Můžeme se bavit o tom, že to asi nějakou dobu bude trvat. Zrovna tak nějakou dobu bude trvat, než fanoušci začnou zase důvěřovat fotbalovému prostředí.

Pomůže to očistit český fotbal?

Zcela určitě, pokud se to potvrdí. Ale nemáme informace, jaké má policie, tak si musíme počkat.

Šlágr proti mistrům světa si nenechali ujít Bohuslav Sobotka, Miroslav Pelta, Roman Berbr s Dagmar Damkovou a hráčský agent Pavel Paska.

Nebojíte se, že kauza vyšumí jako jí podobné, nebo se bude natahovat jako případ bývalého šéfa asociace Miroslava Pelty?

Natahovat se to bude zcela určitě, o tom nepochybuju, u nás se tyhle věci natahují dlouho. A tihle lidé mají dost dobré právníky, aby to protahovali do nekonečna. Taková je situace ve společnosti. Nedělám si iluze, že bychom se za dva měsíce někam zásadně pohnuli. Věřím ale, že všechno proběhne spravedlivě.

Jak zpětně berete, že vy a Teplice jste nemlčeli a poukazovali na problém v českém fotbale?

Podívejte se, měli jsme informace z fotbalového prostředí. Nakonec vidíme i chování vůči našemu klubu na hřišti, to mi říkají odborníci i hráči. Takže je jasné, že se nám to nějakým způsobem vracelo. Ovšem proč bych to nekritizoval, když si myslím, že to tak je. I když to mělo nějaké dopady, je třeba na to upozorňovat. Kdyby se to neříkalo, čímž neříkám, že bych to spustil já, ale kdyby se o tom obecně nemluvilo, asi by si toho ani nevšimla policie a nezačala by nějaké vyšetřování. Vždy je dobré o problémech nemlčet.

Cítil jste, že za váš postoj byly vzdorovité Teplice v české lize přes rozhodčí trestané?

Nevím, jestli za můj postoj, ale máme poměrně dost dobrou statistiku toho, kolikrát jsme byli poškození. Nechci říct, že jsme to byli jen my, ale nemám čísla od ostatních klubů. Ale kdyby ta naše statistika byla všeobecná, znamenalo by to, že ten systém blbě funguje. Protože by tam bylo tolik špatných rozhodnutí na všech utkáních, že by regulérnost v mých očích a v očích veřejností nebyla úplně v pořádku.

Slibujete si od toho, že teď budou rozhodčí proti Teplicím v 1. lize méně „chybovat“?

Pořád bych to nevztahoval na Teplice, beru to obecně, protože nevím, jak chybují vůči ostatním. Tam to nesleduju, na to nemám páky. Ale vůči Teplicím bylo chyb poměrně hodně. A vždycky to skončí tím, že komise rozhodčích řekne ano, rozhodčí pochybil, ale na výsledku už to nic nemění. Myslím si, že pokud v tom nějaká špína byla, jako že to tak skoro vypadá, mělo by tímhle logicky dojít ke zlepšení. Strach tam trošku bude.

Měl jste nějaké zprávy, že za vaši rebelii chtějí Teplice potopit do 2. ligy?

To jsem nikdy neměl. Tedy měl, ale jen od lidí, kteří ve fotbale nic neznamenají. Spíš anonymy, kteří mi posílali různé esemesky, což pro mě nemá žádnou váhu. Rozhodně nešlo o lidi, kteří vidí do zákulisí fotbalu. To byla velká spekulace.

Může se vůbec vymýtit korupce úplně? Nebo jde hlavně o to, aby nevznikaly organizované, až mafiánské skupiny?

Korupci nejde vymýtit nejen ve fotbale, ale ani všude jinde. Jde o to, aby byla držená na uzdě, aby nebyla příliš dominantní. V jakémkoli byznysu. Korupce byla od Krista až po dnešek a bude pravděpodobně pokračovat dál.

Jak na Berbrovo zatčení zareagují sponzoři? Přibude jich?

Byl bych rád, kdyby to přispělo k něčemu, tím myslím k většímu zájmu firem podporovat fotbal. Teplicím by to hodně prospělo. Nejsme teď v nejlepší finanční situaci. Kvůli koronaviru a krizi hlavní sponzor a vlastník AGC snížil podíl.

Budete iniciovat předčasnou valnou hromadu FAČR?

Ne, to já určitě ne.

Roman Berbr, Jan Pauly a Martin Malík na mimořádné valné hromadě Fotbalové asociace ČR.

Měl by Roman Berbr, než se případ vyřeší u soudu, odstoupit z funkce místopředsedy?

On samozřejmě neodstoupí sám, ale logicky by ho systém měl vytlačit, i když tam jsou jen tahle podezření. A teď nemluvím jen o tomhle. Myslím si, že jeho pověst je dlouhodobě tak špatná, že by bylo lepší, kdyby toho nechal. Což asi neudělá. Systém je navíc postavený tak, že odvolat ho je téměř nemožné.

A co ostatní zapletení? Můžou zatím pokračovat ve fotbale?

Zcela určitě taky ne.

Nechcete sám kandidovat do čela fotbalu, abyste ho očistil?

(Smích) To určitě ne! Takový fotbalový expert nejsem, to ne.

Koho byste doporučil?

Vůbec jsem nad tím neuvažoval. Máme spoustu lidí, kteří znají fotbalové prostředí daleko líp než já, kteří by dokázali navrhnout někoho velmi rozumného.

Znáte vůbec Berbra osobně?

Nikdy jsem s ním nemluvil, potkal jsem ho na akcích, ale to jsem ho viděl na třech čtyřech metrech. Nebo na fotbale v Plzni. Nějaké reakce byly přes noviny, když jsem dal vyjádření a on reagoval, to je všechno.