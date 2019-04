KOMENTÁŘ: Bludiště Sparta. Jedenáct let, jedenáct trenérů. Všechno marné

Muže, který pozvedne legendární sportovní značku z bahna. Lhostejno, jestli to bude našinec nebo přespolní, který se česky nedomluví. Čili první velký test pro Tomáše Rosického, od ledna sportovního ředitele. To on Ščasného podržel, on teď musí určit nástupce.

Věříte, že Sparta se pod jeho dohledem už konečně trefí? Měla by, protože trpí. Déle, než by se od klubu jejího renomé čekalo. Vždyť už pět let marně vyhlíží jakoukoli trofej a vysněnou Ligu mistrů hrála naposledy v roce 2005.

Pyšné černé písmenko S v rudém logu mezitím pořádně zešedlo. Když Sparta ve středu večer ostudně ohnula záda před konkurenční Slavií v semifinále národního poháru a dostala vcelku milosrdnou nálož 0:3, bylo jasné, že Ščasného mise končí.

Je třeba říct, že až na pár světlých výjimek a vítězného vstupu do jara byla dalším z přešlapů.

A Sparta tápe dál, byť generální ředitel František Čupr vysvětlí pro klubovou televizi: „Máme plán B. Řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby nebo to necháme až pro další sezonu.“

Ne, to není žádný plán B, to je zmatek a hektika. Vyčíst se z ní dá jedině to, že přesun asistenta Michala Horňáka na hlavní trenérskou funkci je za všech okolností jen provizorní.

Ale už se můžete jen domnívat, jestli bude trvat jediné kolo (pro sobotní utkání v Opavě) nebo vydrží po zbytek sezony, která nově finišuje pětizápasovou nadstavbou. Popálená Sparta si každopádně dál zahrává s ohněm. Klidně může prohazardovat i třetí místo v tabulce, které je samo o sobě nedůstojné.

Dosavadní asistent Zdeňka Ščasného Michal Horňák teď dočasně převzal velení.

Kdyby majitel Daniel Křetínský podobným způsobem vedl své „normální“ firmy, dávno by musel ohlásit nenávratný bankrot. Nenormální Spartu však dotuje dál. Jen za minulou sezonu musel zalepit rekordní ztrátu 723 milionů korun. A líp zatím nebude – určitě ne hned.

Co by vůbec mělo sparťanské fanoušky přimět, aby uvěřili, že jim hráči zase budou dělat radost? Místo vzteku se začali týmu vysmívat a řada z nich už při nekonečných diskusích o novém trenérovi a dalším restartu jen mávne rukou.

Kolikrát už to tu bylo? Od října 2008 Křetínský sáhl k jedenácti trenérským změnám. Střídal liberály, konzervativce, revolucionáře.

Zkusil matadory Chovance nebo Ščasného, holobrádka Holoubka, džentlmena Lavičku, divočáka Radu, pak pochybnou revoluci s Italem Stramaccionim, jehož nákladné angažmá klub pořád vydýchává.

A co teď? Pokud se Sparta pořád cítí jako nejslavnější, nejbohatší a nejúspěšnější klub v republice, měla by sáhnout po nejlepším trenérovi.

Ten historicky nejlepší (Karel Brückner) je dávno v důchodu. Současný nejlepší (Jindřich Trpišovský) zase ve Slavii, kam si ho Sparta nechala utéct, ačkoli s ním v září 2016 jednala. A v posledních letech nejúspěšnější (Pavel Vrba) patří Plzni.

Na první pohled neřešitelná a z mnoha úhlů neprůchodná situace, ale... Jednou už se Vrbovo angažmá ve Spartě blížilo. Že by podruhé? V Plzni, byť stále bojují o obhajobu titulu, neprožívají zrovna harmonické časy.

A pokud Sparta opravdu touží po někom, kdo by v klubu udělal pořádek a po jalových letech vytyčil pevný směr, ve Vrbovi by našla toho pravého. Jenže by musela úspěšného kouče od velkého rivala koupit, což by jistě stálo obrovské peníze.

Stejně jako angažování zahraničního trenéra, se kterým se navíc pojí spousta dalších rizik – a Sparta je v nedávné minulosti všechny poznala na vlastní kůži.

Olomoucký trenér Václav Jílek je podle sázkových kanceláří hlavním favoritem na místo nového kouče Sparty. Ve čtvrtek ale na Hané prodloužil smlouvu.

Zajímavých jmen je na trhu dost. Volný je třeba Chorvat Slaven Bilič, o kterém se už v souvislosti s Letnou dvakrát spekulovalo. Nebo Nestor El Maestro, svérázný srbský kouč, který před rokem senzačně dovedl Trnavu ke slovenskému titulu po pětačtyřiceti letech.

Sparta však podle posledních zpráv hledá jen v Česku a trenéra chce mít co nejrychleji. Tím pádem se tolik variant nenabízí – aspoň ne těch, které by Spartu měly lákat.

Krátce po Ščasného odvolání byl ještě pro sázkové kanceláře favoritem olomoucký Václav Jílek, mimochodem muž, který byl jako asistent Vítězslava Lavičky u posledních sparťanských úspěchů. Jenže Jílek ve čtvrtek podepsal v Sigmě novou smlouvu a vzkázal: „Se Spartou nejsem v kontaktu. V tuhle chvíli to pro mě není téma.“

Nebude snadné najít vhodného kouče ve chvíli, kdy liga vrcholí a prakticky všechny ligové týmy o něco hrají. Kdo bude chtít pustit šéfa lavičky, když jde o umístění, o poháry, o záchranu, o spoustu peněz?

V žebříčcích bookmakerů je vysoko Martin Hašek z Bohemians, Petr Rada z Jablonce nebo David Holoubek, který koučuje slovenský Ružomberok. Ale všichni už Spartou v posledních deseti letech prošli – a stejně se brzy zase hledalo dál.

Trénovat Spartu je totiž nejen výsada, ale zároveň obrovská zodpovědnost a každodenní tlak. Nejsložitější trenérská práce v Česku, která zdaleka není pro každého.

Tím spíš se Sparta musí už konečně naučit, že základem úspěchu je vsadit na správné lidi. Na takové, kteří mají cíl a hlavně vizi.

Jenže to se ve spěchu dělá těžko.